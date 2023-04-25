25 апреля 2023

Пермские власти планируют выкупить кинотеатр «Кристалл» за 370 млн рублей

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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
Сделку по продаже кинотеатра проведут в два этапа Фото:

Власти Пермского края планируют приобрести кинотеатр «Кристалл» для размещения в нем Регионального молодежного центра за 370 миллионов рублей. Здание будет выкуплено у группы компаний «Панорама». Постановление о внесении соответствующих поправок в адресную инвестпрограмму региона размещено на сайте краевого правительства.

«В обновленном документе в этой строке значится недвижимость по конкретному адресу — Комсомольский проспект, 53, где находится „Кристалл“. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн рублей. В случае с „Кристаллом“ речь идет о более крупной сумме — около 370 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, сделка будет проведена в два этапа. Сначала власти выкупят здание кинотеатра и коммунальные сети, после этого — кресла и оборудование, принадлежащее сети «Синема Парк» и находящееся у ГК «Панорамы» на ответственном хранении.

Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми его владельцы закрыли в конце февраля 2023 года. Власти края рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК и кинозалах, которых построено в избытке.

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Власти Пермского края планируют приобрести кинотеатр «Кристалл» для размещения в нем Регионального молодежного центра за 370 миллионов рублей. Здание будет выкуплено у группы компаний «Панорама». Постановление о внесении соответствующих поправок в адресную инвестпрограмму региона размещено на сайте краевого правительства. «В обновленном документе в этой строке значится недвижимость по конкретному адресу — Комсомольский проспект, 53, где находится „Кристалл“. Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн рублей. В случае с „Кристаллом“ речь идет о более крупной сумме — около 370 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на свой источник. По данным издания, сделка будет проведена в два этапа. Сначала власти выкупят здание кинотеатра и коммунальные сети, после этого — кресла и оборудование, принадлежащее сети «Синема Парк» и находящееся у ГК «Панорамы» на ответственном хранении. Кинотеатр «Кристалл» в центре Перми его владельцы закрыли в конце февраля 2023 года. Власти края рассматривали вариант размещения там нового Регионального молодежного центра. В конце марта губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что учреждения культуры могут занимать площади в ТРК и кинозалах, которых построено в избытке.
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