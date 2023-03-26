Губернатор Махонин предложил театрам занять площади кинозалов в ТРК

Дмитрий Махонин нашел решение проблемы с помещениями для культурных учреждений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин предложил представителям театров и других культурных учреждений новое решение проблем с помещениями. По его словам, для них могут подойти площади торговых центров, а в частности, кинозалов, которые работают в них. Свою идею Махонин озвучил на заседании Совета по культуре.

«Мы не скрываем, что часть учреждений культуры сейчас перевозим в арендуемые площади: театр „У моста“, Музей современного искусства, Синематеку. Совершенно дешевые площади будут в торговых центрах в ближайшее время. Такое количество кинотеатров, которое понастроено в стране и Пермском крае не нужно никому в нынешнем формате — многозальность и так далее — поэтому вот наш ресурс, этим надо будет заниматься», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что Музей современного искусства PERMM власти планируют переместить на Крисанова, 4, где располагается автомобильный салон. Также сообщалось о закрытии кинотеатров «Кристалл» и тех, что расположены в ТРК «Колизей» и «Столица».