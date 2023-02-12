12 февраля 2023
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В центре Перми закрывают кинотеатр «Кристалл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино
Кинотеатр закроется в конце февраля Фото:

В Перми закроют кинотеатр «Кристалл». Последний день работы — 27 февраля.

«Кинотеатр „Кристалл“ закрывается. Последний день работы намечен на 27 февраля», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Кинотеатр в здании принадлежит сети «Синема парк». В компанию отправлен запрос.

Также с кинотеатром перестанет работать боулинг, расположенный в том же здании. Ранее власти заявляли о планах открыть Дом молодежи в «Кристалле» после его покупки. Продажу объекта назвали очень выгодной для владельца из-за убытков, которые понесли собственники кинотеатра из-за низкой выручки.

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В Перми закроют кинотеатр «Кристалл». Последний день работы — 27 февраля. «Кинотеатр „Кристалл“ закрывается. Последний день работы намечен на 27 февраля», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Кинотеатр в здании принадлежит сети «Синема парк». В компанию отправлен запрос. Также с кинотеатром перестанет работать боулинг, расположенный в том же здании. Ранее власти заявляли о планах открыть Дом молодежи в «Кристалле» после его покупки. Продажу объекта назвали очень выгодной для владельца из-за убытков, которые понесли собственники кинотеатра из-за низкой выручки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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