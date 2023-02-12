В центре Перми закрывают кинотеатр «Кристалл»

Кинотеатр закроется в конце февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми закроют кинотеатр «Кристалл». Последний день работы — 27 февраля.

«Кинотеатр „Кристалл“ закрывается. Последний день работы намечен на 27 февраля», — сообщает telegram-канал Properm со ссылкой на свои источники. Кинотеатр в здании принадлежит сети «Синема парк». В компанию отправлен запрос.

Также с кинотеатром перестанет работать боулинг, расположенный в том же здании. Ранее власти заявляли о планах открыть Дом молодежи в «Кристалле» после его покупки. Продажу объекта назвали очень выгодной для владельца из-за убытков, которые понесли собственники кинотеатра из-за низкой выручки.