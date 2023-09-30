В Британии назвали провальным план Киева по захвату Крыма

The Times: Украина не сможет захватить Крым из-за множества проблем

01 октября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

У армии Украины не получится захватить Крым из-за проблем ВСУ в зоне СВО Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План Киева по захвату Крыма — провальный по многим причинам. Среди них: большинство населения Крыма — русские, цели по массированным артобстрелам полуострова Киев не сможет достичь, а отправка украинских госслужащих на полуостров — перегрузит Украину. О главных проблемах написала британская газета Times. «Военный план по так называемому захвату Крыма, походу, не существует. Даже западные союзники Украины за кулисами предупреждают Киев, что ему нужно гораздо тщательнее подумать о том, как реинтегрировать население, насчитывающее более двух миллионов человек, многие из которых считают себя русскими», — говорится в материале газеты . К тому же Украина не сможет приблизить артиллерию ближе к полуострову к зиме из-за того, что линия фронта не меняется кардинально. На данный момент атаки по Крыму совершаются при помощи западных дальнобойных ракет, которых мало. В материале отмечается, что ВСУ планировали зайти на полуостров через Перекопский перешеек, который находится на севере Крыма и соединяет его с материком. После этого Армия Украины рассчитывает разрушить Крымский мост, заблокировав российские войска в Крыму. Однако эти планы невозможны из-за отсутствия значительного продвижения ВСУ в Запорожской области. Украина также не сможет заполучить контроль над полуостровом из-за того, что жители Крыма настроены пророссийски. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина после захвата Крыма «искоренит все русское» от языка до культуры. Times пишет, что после захвата Крыма, многие россияне уедут, из-за чего будет сложно поддерживать работу инфраструктуру государственных и общественных служб. Отмечается, что украинские госслужащие в Крыму создадут риски начала партизанских движений. Это перегрузит украинскую систему не только на полуострове, но и на материковой части страны. Times сравнивает Крым с Херсоном, из которого вышли российские солдаты осенью 2022 года. Автор написал, что армия России покинула город, чтобы избежать больших потерь. Однако из Крыма российские солдаты не будут уходить потому, что Крым важен для России и там находятся стратегически важные военные объекты. В 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ. Полуостров полностью вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Спустя три года, во время контрнаступления Украины, Запад назвал Крым главной военной целью Киева. Вице-премьер Украины Ирина Верещук 23 сентября заявляла, что ВСУ готовятся к захвату полуострова , передает Pravda.ru. В марте глава полуострова Сергей Аксенов отмечал, что Крым надежно защищен от нападения противника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План Киева по захвату Крыма — провальный по многим причинам. Среди них: большинство населения Крыма — русские, цели по массированным артобстрелам полуострова Киев не сможет достичь, а отправка украинских госслужащих на полуостров — перегрузит Украину. О главных проблемах написала британская газета Times. «Военный план по так называемому захвату Крыма, походу, не существует. Даже западные союзники Украины за кулисами предупреждают Киев, что ему нужно гораздо тщательнее подумать о том, как реинтегрировать население, насчитывающее более двух миллионов человек, многие из которых считают себя русскими», — говорится в материале газеты. К тому же Украина не сможет приблизить артиллерию ближе к полуострову к зиме из-за того, что линия фронта не меняется кардинально. На данный момент атаки по Крыму совершаются при помощи западных дальнобойных ракет, которых мало. В материале отмечается, что ВСУ планировали зайти на полуостров через Перекопский перешеек, который находится на севере Крыма и соединяет его с материком. После этого Армия Украины рассчитывает разрушить Крымский мост, заблокировав российские войска в Крыму. Однако эти планы невозможны из-за отсутствия значительного продвижения ВСУ в Запорожской области. Украина также не сможет заполучить контроль над полуостровом из-за того, что жители Крыма настроены пророссийски. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина после захвата Крыма «искоренит все русское» от языка до культуры. Times пишет, что после захвата Крыма, многие россияне уедут, из-за чего будет сложно поддерживать работу инфраструктуру государственных и общественных служб. Отмечается, что украинские госслужащие в Крыму создадут риски начала партизанских движений. Это перегрузит украинскую систему не только на полуострове, но и на материковой части страны. Times сравнивает Крым с Херсоном, из которого вышли российские солдаты осенью 2022 года. Автор написал, что армия России покинула город, чтобы избежать больших потерь. Однако из Крыма российские солдаты не будут уходить потому, что Крым важен для России и там находятся стратегически важные военные объекты. В 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ. Полуостров полностью вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Спустя три года, во время контрнаступления Украины, Запад назвал Крым главной военной целью Киева. Вице-премьер Украины Ирина Верещук 23 сентября заявляла, что ВСУ готовятся к захвату полуострова, передает Pravda.ru. В марте глава полуострова Сергей Аксенов отмечал, что Крым надежно защищен от нападения противника.