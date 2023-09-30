Лондон рассуждает над отправкой флота в Черное море, чтобы помочь Киеву

Telegraph: Великобритания думает над отправкой флота в Черное море

01 октября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Отправка британского флота в Черное море ранее обсуждалась между Владимиром Зеленским и Грантом Шаппсом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Великобритании обсуждается вопрос отправки флота в Черное море для помощи Украине. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. «Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь Украине. Мы можем отправить флот в Черное море, тем более что эти воды являются международными», — заявил Грант Шаппс, его слова передает газета Telegraph . Отправка британского флота обсуждалась с президентом Украины Владимира Зеленского во время визита Шаппса в Киев. Шаппс объяснил причины отправки флота в Черное море. По его словам, британские корабли смогут «защитить» коммерческие суда от России и помочь Украине. В статье отмечается, что отправка флота приведет к эскалации конфликта. Ранее Шаппс заявлял, что Лондон отправить на Украину своих военных для обучения ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Минобороны РФ объявила часть акватории Черного моря опасными. По заявлению ведомства, все суда, которые следуют в украинские порты, теперь рассматриваются как перевозчики военных грузов. Обострение напряженности в Черном море также связано с тем, что Киев планирует создать флот морских дронов. Об этом заявлял Зеленский.

В Великобритании обсуждается вопрос отправки флота в Черное море для помощи Украине. Об этом заявил глава минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс. «Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь Украине. Мы можем отправить флот в Черное море, тем более что эти воды являются международными», — заявил Грант Шаппс, его слова передает газета Telegraph. Отправка британского флота обсуждалась с президентом Украины Владимира Зеленского во время визита Шаппса в Киев. Шаппс объяснил причины отправки флота в Черное море. По его словам, британские корабли смогут «защитить» коммерческие суда от России и помочь Украине. В статье отмечается, что отправка флота приведет к эскалации конфликта. Ранее Шаппс заявлял, что Лондон отправить на Украину своих военных для обучения ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Минобороны РФ объявила часть акватории Черного моря опасными. По заявлению ведомства, все суда, которые следуют в украинские порты, теперь рассматриваются как перевозчики военных грузов. Обострение напряженности в Черном море также связано с тем, что Киев планирует создать флот морских дронов. Об этом заявлял Зеленский.