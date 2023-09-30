На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом устроили акцию в память о Пригожине. Фото, видео

01 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

С момента гибели Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина прошло 40 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военнослужащие и неравнодушные свердловчане возложили цветы к мемориалу на Аллее славы ЧВК «Вагнер» на Северном кладбище в Березовском. Акция прошла в память о руководителях частной военной компании Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине, погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом URA.RU рассказал один из участников мероприятия. Акцию памяти посетили несколько десятков человек. Были как военнослужащие в форме, так и гражданские, в том числе с детьми. Многие пришли с флагами ЧВК «Вагнер». В Свердловской области это первое с момента катастрофы официальное мероприятие в память о погибшем руководстве частной военной компании. Как писало URA.RU со ссылкой на источники, региональное представительство не планировало устраивать акции без отмашки руководителей. Тем не менее, некоторые екатеринбуржцы после сообщения о смерти Пригожина несли цветы к бывшему офису ЧВК на улице Розы Люксембург, куда он приезжал в мае. Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Самолет, в котором летел он и командиры компании, в том числе его правая рука Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. Расследование падения самолета идет до сих пор. По данным на 11 сентября, «Суперджет» упал из-за постороннего предмета в багаже, который повлиял на ход полета. Еще в 2019 году Пригожина объявляли «погибшим» в результате авиакатастрофы, однако позже он стал участником спецоперации в качестве руководителя ЧВК «Вагнер» на Украине. Мероприятие посетили десятки человек Фото: читатель URA.RU Было очень много гражданских Фото: читатель URA.RU На Аллее славе погибшим бойцам ЧВК установили памятники в виде противотанковых заграждений Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие и неравнодушные свердловчане возложили цветы к мемориалу на Аллее славы ЧВК «Вагнер» на Северном кладбище в Березовском. Акция прошла в память о руководителях частной военной компании Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине, погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом URA.RU рассказал один из участников мероприятия. Акцию памяти посетили несколько десятков человек. Были как военнослужащие в форме, так и гражданские, в том числе с детьми. Многие пришли с флагами ЧВК «Вагнер». В Свердловской области это первое с момента катастрофы официальное мероприятие в память о погибшем руководстве частной военной компании. Как писало URA.RU со ссылкой на источники, региональное представительство не планировало устраивать акции без отмашки руководителей. Тем не менее, некоторые екатеринбуржцы после сообщения о смерти Пригожина несли цветы к бывшему офису ЧВК на улице Розы Люксембург, куда он приезжал в мае. Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Самолет, в котором летел он и командиры компании, в том числе его правая рука Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. Расследование падения самолета идет до сих пор. По данным на 11 сентября, «Суперджет» упал из-за постороннего предмета в багаже, который повлиял на ход полета. Еще в 2019 году Пригожина объявляли «погибшим» в результате авиакатастрофы, однако позже он стал участником спецоперации в качестве руководителя ЧВК «Вагнер» на Украине.