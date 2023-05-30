Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург и встретился с журналистами
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Екатеринбург 30 мая 2023. В уральской столице он презентовал проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Пригожин встретился с местными с журналистами и ответил на самые острые вопросы. Главное со встречи с Пригожиным — в сбойке URA.RU.
- Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин провел презентацию нового проекта;
- Пригожин исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала;
- Евгений Пригожин вспомнил о недавнем конфликте вокруг назначения директора городского музея истории Игоря Пушкарева;
- Пригожин заявил, что ему по нраву то, что делает компания «Сима-ленд» в рамках СВО;
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин ответил на вопрос о том, планирует ли он создавать в России партию;
- Евгений Пригожин призвал россиян не расслабляться после взятия Артемовска;
- В ЧВК «Вагнер» раскрыли, каких свердловчан берут в свои ряды;
- Пригожин рассказал о том, как проходит контрнаступление ВСУ;
- Мэр Екатеринбурга ответил на грубость Пригожина, позвав на разговор.
Группа Вагнера (ЧВК «Вагнер») — российская частная военная компания. Главой компании является Евгений Пригожин.
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