Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург и встретился с журналистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Екатеринбург 30 мая 2023. В уральской столице он презентовал проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Пригожин встретился с местными с журналистами и ответил на самые острые вопросы. Главное со встречи с Пригожиным — в сбойке URA.RU.

Группа Вагнера (ЧВК «Вагнер») — российская частная военная компания. Главой компании является Евгений Пригожин.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU