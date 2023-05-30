Что сказал основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин на встрече в Екатеринбурге. Главное

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург и встретился с журналистами Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Екатеринбург 30 мая 2023. В уральской столице он презентовал проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Пригожин встретился с местными с журналистами и ответил на самые острые вопросы. Главное со встречи с Пригожиным — в сбойке URA.RU.

Группа Вагнера (ЧВК «Вагнер») — российская частная военная компания. Главой компании является Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин. Екатеринбург
Фото:
Евгений Пригожин. Екатеринбург
Фото:
Евгений Пригожин. Екатеринбург
Фото:
Евгений Пригожин. Екатеринбург
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Екатеринбург 30 мая 2023. В уральской столице он презентовал проект «ЧВК Вагнер, Второй фронт». Пригожин встретился с местными с журналистами и ответил на самые острые вопросы. Главное со встречи с Пригожиным — в сбойке URA.RU. Группа Вагнера (ЧВК «Вагнер») — российская частная военная компания. Главой компании является Евгений Пригожин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...