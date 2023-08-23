23 августа 2023

К филиалу ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге несут цветы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Возле екатеринбургского штаба ЧВК «Вагнера» появились гвоздики Фото:

У филиала ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге появились цветы, передает корреспондент URA.RU. Также некоторые горожане приходят выразить поддержку в связи с крушением борта главы частной армии Евгения Пригожина в Тверской области.

«На окне возле входа в филиал появились гвоздики. Сам штаб закрыт, никто из представителей не появлялся. Тем не менее некоторые горожане подходят к штабу выразить сочувствие и поддержку», — сообщил корреспондент.

Так, 52-летний екатеринбуржец рассказал, что в свое время пытался вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но его не взяли из-за возраста. «Я хотел тогда уехать в Африку. А сейчас прочитал о разбившемся самолете и пришел сюда, поддержать», — пояснил мужчина.

О крушении самолета в Тверской области стало известно вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту находились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Он является уроженцем Свердловской области. Ветеран-спецназовец поделился с URA.RU воспоминаниями об Уткине и назвал его «настоящим мужиком».

Екатеринбуржцы несут цвету к штабу ЧВК «Вагнер»
Екатеринбуржцы несут цвету к штабу ЧВК «Вагнер»
Фото:

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У филиала ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге появились цветы, передает корреспондент URA.RU. Также некоторые горожане приходят выразить поддержку в связи с крушением борта главы частной армии Евгения Пригожина в Тверской области. «На окне возле входа в филиал появились гвоздики. Сам штаб закрыт, никто из представителей не появлялся. Тем не менее некоторые горожане подходят к штабу выразить сочувствие и поддержку», — сообщил корреспондент. Так, 52-летний екатеринбуржец рассказал, что в свое время пытался вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но его не взяли из-за возраста. «Я хотел тогда уехать в Африку. А сейчас прочитал о разбившемся самолете и пришел сюда, поддержать», — пояснил мужчина. О крушении самолета в Тверской области стало известно вечером 23 августа. По данным Росавиации, на борту находились бизнесмен Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Он является уроженцем Свердловской области. Ветеран-спецназовец поделился с URA.RU воспоминаниями об Уткине и назвал его «настоящим мужиком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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