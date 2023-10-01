Юрист Пшеничникова рассказала, когда банки не смогут заставить выплатить кредит

Юрист Пшеничникова: банк не сможет взыскать долг, если поздно обратился в суд

02 октября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Необходимо явиться в суд, чтобы завить о пропуске срока исковой давности, сказала Наталья Пшеничная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Долги по кредитам можно не выплачивать, если банк не успел обратиться в суд. Об этом URA.RU сообщил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. Новость по теме Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов «В настоящее время в некоторых случаях заемщики могут не выплачивать кредиты и займы, если банк опоздал обратиться в суд за взысканием задолженности. Такая возможность появляется, если банк пропустил срок для обращения с иском о взыскании задолженности», — сказала Наталья Пшеничникова. Она отметила, что если срок исковой давности прошел, то суд может встать на сторону должника.«По общему правилу срок исковой давности составляет три года. Допустим, кредит был взят в 2015 году, а банк обратился за взысканием только сейчас. Истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске», — объяснила юрист. По ее словам, такие истории не всегда разрешаются в пользу заемщиков. Есть ряд нюансов, которые надо учитывать: Срок отсчитывается не от даты выдачи кредита, а от даты осуществления последнего платежа. Суды применяют общий срок исковой давности, который подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны, сделанному до вынесения судом решения. Должнику нужно явиться на заседание по повестке и заявить о пропуске кредитором-истцом срока для обращения с исковым заявлением.

Если долг перекупили коллекторы, то это не влияет на пропуск первоначальным кредитором срока. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности.

Срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко подчеркнула, что из-за долга можно столкнуться с судебными приставами. «Они осуществляют мероприятия по розыску доходов и имущества должника, наложению обеспечительных мер и реализации имущества в счет погашения долга. На это отводится два месяца, но на практике зачастую сроки растягиваются из-за большой загруженности судебных приставов-исполнителей. Если у должника ничего не нашли, исполнительное производство прекращается, а исполнительный лист возвращается взыскателю. Однако спустя шесть месяцев он может опять предъявить исполнительный лист для взыскания в ФССП России. Долговое бремя таким образом может преследовать должника долгие годы», — сообщила Дайнеко. Статья по теме Путин изменил правила списания долгов по кредитам Руководитель юридической компании «Эксперт» Александр Штайдо добавил, что если на должника наложены запреты, то высока вероятность, что они действуют в рамках исполнительного производства. Освободиться от этой проблемы можно несколькими способами: Погасить долг — самый простой, но не самый выгодный способ;

Отменив судебный акт, на основании которого возбуждено исполнительное производство;

Прекратив исполнительное производство, например, когда взыскать с вас нечего, пристав обязан прекратить исполнительное производство;

Списав долг через МФЦ или арбитражный суд.

Долги по кредитам можно не выплачивать, если банк не успел обратиться в суд. Об этом URA.RU сообщил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. «В настоящее время в некоторых случаях заемщики могут не выплачивать кредиты и займы, если банк опоздал обратиться в суд за взысканием задолженности. Такая возможность появляется, если банк пропустил срок для обращения с иском о взыскании задолженности», — сказала Наталья Пшеничникова. Она отметила, что если срок исковой давности прошел, то суд может встать на сторону должника.«По общему правилу срок исковой давности составляет три года. Допустим, кредит был взят в 2015 году, а банк обратился за взысканием только сейчас. Истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске», — объяснила юрист. По ее словам, такие истории не всегда разрешаются в пользу заемщиков. Есть ряд нюансов, которые надо учитывать: Руководитель юридической компании «Эксперт» Александр Штайдо добавил, что если на должника наложены запреты, то высока вероятность, что они действуют в рамках исполнительного производства. Освободиться от этой проблемы можно несколькими способами: