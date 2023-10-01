Юрист Пшеничникова рассказала, когда банки не смогут заставить выплатить кредит

Долги по кредитам можно не выплачивать, если банк не успел обратиться в суд. Об этом URA.RU сообщил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.
«В настоящее время в некоторых случаях заемщики могут не выплачивать кредиты и займы, если банк опоздал обратиться в суд за взысканием задолженности. Такая возможность появляется, если банк пропустил срок для обращения с иском о взыскании задолженности», — сказала Наталья Пшеничникова.
Она отметила, что если срок исковой давности прошел, то суд может встать на сторону должника.«По общему правилу срок исковой давности составляет три года. Допустим, кредит был взят в 2015 году, а банк обратился за взысканием только сейчас. Истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске», — объяснила юрист.
По ее словам, такие истории не всегда разрешаются в пользу заемщиков. Есть ряд нюансов, которые надо учитывать:
- Срок отсчитывается не от даты выдачи кредита, а от даты осуществления последнего платежа. Суды применяют общий срок исковой давности, который подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
- Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны, сделанному до вынесения судом решения. Должнику нужно явиться на заседание по повестке и заявить о пропуске кредитором-истцом срока для обращения с исковым заявлением.
- Если долг перекупили коллекторы, то это не влияет на пропуск первоначальным кредитором срока. Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности.
- Срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко подчеркнула, что из-за долга можно столкнуться с судебными приставами. «Они осуществляют мероприятия по розыску доходов и имущества должника, наложению обеспечительных мер и реализации имущества в счет погашения долга. На это отводится два месяца, но на практике зачастую сроки растягиваются из-за большой загруженности судебных приставов-исполнителей. Если у должника ничего не нашли, исполнительное производство прекращается, а исполнительный лист возвращается взыскателю. Однако спустя шесть месяцев он может опять предъявить исполнительный лист для взыскания в ФССП России. Долговое бремя таким образом может преследовать должника долгие годы», — сообщила Дайнеко.
Руководитель юридической компании «Эксперт» Александр Штайдо добавил, что если на должника наложены запреты, то высока вероятность, что они действуют в рамках исполнительного производства. Освободиться от этой проблемы можно несколькими способами:
- Погасить долг — самый простой, но не самый выгодный способ;
- Отменив судебный акт, на основании которого возбуждено исполнительное производство;
- Прекратив исполнительное производство, например, когда взыскать с вас нечего, пристав обязан прекратить исполнительное производство;
- Списав долг через МФЦ или арбитражный суд.
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