Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше для защиты от России 01 октября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 + Британия отправила истребители Typhoon в Польшу для защиты от России Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания отправляет истребители Typhoon в Польшу для защиты от России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс. «Typhoon ВВС Великобритании приземляются в Польше, чтобы помочь защитить страну перед Россией», — сказал Шаппс, его слова передает телеканал Sky News. Он добавил, что Британия подписала контракты на четыре миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку самых мощных ударных подводных лодок. Россия неоднократно заявляла, что НАТО наращивает военную мощь возле границ страны. Президент России Владимир Путин говорил, что Москву не может не беспокоить непрекращающийся рост военного потенциала и инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами. Спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка выступил с мнением, что силы альянса будут только усиливаться возле РФ после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. Великобритания отправляет истребители Typhoon в Польшу для защиты от России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс. «Typhoon ВВС Великобритании приземляются в Польше, чтобы помочь защитить страну перед Россией», — сказал Шаппс, его слова передает телеканал Sky News. Он добавил, что Британия подписала контракты на четыре миллиарда фунтов стерлингов с ведущими предприятиями на разработку самых мощных ударных подводных лодок. Россия неоднократно заявляла, что НАТО наращивает военную мощь возле границ страны. Президент России Владимир Путин говорил, что Москву не может не беспокоить непрекращающийся рост военного потенциала и инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами. Спикер Народного совета ДНР Владимир Бидевка выступил с мнением, что силы альянса будут только усиливаться возле РФ после продления полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям