Специалисты по подбору персонала раскрыли, как получить повышение

HR Юркова: для повышения нужно доказать, что без вас компания потеряет деньги

02 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Больше половины россиян не надеются получить повышение в этом году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для того, чтобы получить повышение на работе или увеличение зарплаты важно доказать работодателю, что без вас компания потеряет деньги. Об этом URA.RU сообщила директор по персоналу группы компаний «Эксцельсиор» Ксения Юркова. Новость по теме Юрист Кофанов раскрыл, сколько денег работодатель вправе не выплатить при увольнении «Потеря компетентного специалиста — часто и финансовая потеря. Чтобы получить повышение или продвижение, человек должен уметь обосновать почему компания потеряет деньги, если он уйдет. Вредный совет в том, что это шантаж. Правильный совет — подготовиться к разговору. Проанализировать предложения рынка, требования на вакансиях конкурентов и какую зарплату они предлагают. Сделать выборку-мониторинга: какими навыками сейчас обладает специалист и сколько за это платит рынок. При этом начать разговор с того, что ценно в рабочем месте, что получилось достичь за определенный период. После этого аккуратно сказать, что текущая оплата не соответствует предложению рынка или что на новой должности мог бы достичь больших результатов», — сказала Ксения Юркова. Согласно недавно проведенному опросу «Авито Работы», 46% россиян никогда самостоятельно не инициировали обсуждение карьерных перспектив с начальством, а 57% не надеются получить повышение в текущем году. «К столь важному разговору с работодателем нужно подходить стратегически и методично. Для того чтобы побороть страх и неуверенность и получить заветное повышение важно большое время уделить подготовке», — посоветовали в «Авто Работа». Для гарантированного достижения результата карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко рекомендовала следовать следующему алгоритму: Проанализировать свои результаты работы и вклад в развитие компании. Выписать и привести конкретные примеры и цифры (показатели роста, динамика, сравнительная характеристика).

Оценить свою нагрузку (осталась ли она прежней, снизилась или подросла).

Посмотреть насколько за прошедший год были усилены навыки сотрудника. Как они помогли приумножить результаты работы. Возможно, было пройдено дополнительное обучение и/или развита новая компетенция.

Если в компании есть позиция, которая отвечает амбициям сотрудника, нужно узнать какие компетенции и опыт необходимы, что из этого уже есть у сотрудника, что не хватает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы получить повышение на работе или увеличение зарплаты важно доказать работодателю, что без вас компания потеряет деньги. Об этом URA.RU сообщила директор по персоналу группы компаний «Эксцельсиор» Ксения Юркова. «Потеря компетентного специалиста — часто и финансовая потеря. Чтобы получить повышение или продвижение, человек должен уметь обосновать почему компания потеряет деньги, если он уйдет. Вредный совет в том, что это шантаж. Правильный совет — подготовиться к разговору. Проанализировать предложения рынка, требования на вакансиях конкурентов и какую зарплату они предлагают. Сделать выборку-мониторинга: какими навыками сейчас обладает специалист и сколько за это платит рынок. При этом начать разговор с того, что ценно в рабочем месте, что получилось достичь за определенный период. После этого аккуратно сказать, что текущая оплата не соответствует предложению рынка или что на новой должности мог бы достичь больших результатов», — сказала Ксения Юркова. Согласно недавно проведенному опросу «Авито Работы», 46% россиян никогда самостоятельно не инициировали обсуждение карьерных перспектив с начальством, а 57% не надеются получить повышение в текущем году. «К столь важному разговору с работодателем нужно подходить стратегически и методично. Для того чтобы побороть страх и неуверенность и получить заветное повышение важно большое время уделить подготовке», — посоветовали в «Авто Работа». Для гарантированного достижения результата карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко рекомендовала следовать следующему алгоритму: