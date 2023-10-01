01 октября 2023

Илон Маск высмеял Зеленского при помощи мема. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Маск унизил Зеленского мемом Фото:

Американский предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского при помощи «страдающего» мема. Фото миллиардер опубликовал в своем Twitter.

«Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов» — написал Маск под мемом, сообщает РИА Новости. На картинке изображен «страдающий» персонаж с лицом Зеленского.

Ранее Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым. Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России, сообщил американский предприниматель.

Маск посмеялся над Зеленским в своем Twitter
Маск посмеялся над Зеленским в своем Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского при помощи «страдающего» мема. Фото миллиардер опубликовал в своем Twitter. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов» — написал Маск под мемом, сообщает РИА Новости. На картинке изображен «страдающий» персонаж с лицом Зеленского. Ранее Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым. Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России, сообщил американский предприниматель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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