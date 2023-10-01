Илон Маск высмеял Зеленского при помощи мема. Скрин 02 октября 2023 в 06:09 Размер текста - 17 + Маск унизил Зеленского мемом Фото: Официальный сайт президента Украины Американский предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского при помощи «страдающего» мема. Фото миллиардер опубликовал в своем Twitter. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов» — написал Маск под мемом, сообщает РИА Новости. На картинке изображен «страдающий» персонаж с лицом Зеленского. Ранее Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым. Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России, сообщил американский предприниматель. Маск посмеялся над Зеленским в своем Twitter Скрин с РИА Новости Американский предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского при помощи «страдающего» мема. Фото миллиардер опубликовал в своем Twitter. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов» — написал Маск под мемом, сообщает РИА Новости. На картинке изображен «страдающий» персонаж с лицом Зеленского. Ранее Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым. Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России, сообщил американский предприниматель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям