Маск унизил Зеленского мемом
Американский предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского при помощи «страдающего» мема. Фото миллиардер опубликовал в своем Twitter.
«Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов» — написал Маск под мемом, сообщает РИА Новости. На картинке изображен «страдающий» персонаж с лицом Зеленского.
Ранее Илон Маск раскрыл главную причину срыва атаки ВСУ на Крым. Спутник Starlink был выключен возле Крымского полуострова из-за того, что США ввели санкции против России, сообщил американский предприниматель.
Маск посмеялся над Зеленским в своем Twitter
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