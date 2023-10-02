Российский боец рассказал, как спас украинского солдата от ВСУ. Видео

Российский боец спас раненого украинского бойца с поля боя
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ВСУ хотели добить украинского бойца, чтобы тот не попал в плен к российским военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации российский боец из Екатеринбурга спас украинского солдата, которого хотели добить собственные сослуживцы. Об этом рассказал сам боец группировки ВС России «Юг».

«Когда забирали пленного [украинца] выяснилось, что он был сильно ранен. Почему я так торопился забрать его? Там ребята [в ВСУ] просто никого не жалеют — ни своих, ни наших. Они бить даже стали не наших, они старались его закапывать», — сказал российский военный. Его слова передает РИА Новости.

Ранее офицер-инструктор группировки войск «Юг» заявил, что ВСУ пытаются добивать своих бойцов, попадающих в плен. По словам военного, это делается, чтобы украинские военные ничего не рассказали, передает MK.RU. Об этом же рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он уточнил, что двоих солдат, при попытке перейти к войскам РФ, убили собственные командиры, пишет деловое издание «Взгляд».

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В зоне спецоперации российский боец из Екатеринбурга спас украинского солдата, которого хотели добить собственные сослуживцы. Об этом рассказал сам боец группировки ВС России «Юг». «Когда забирали пленного [украинца] выяснилось, что он был сильно ранен. Почему я так торопился забрать его? Там ребята [в ВСУ] просто никого не жалеют — ни своих, ни наших. Они бить даже стали не наших, они старались его закапывать», — сказал российский военный. Его слова передает РИА Новости. Ранее офицер-инструктор группировки войск «Юг» заявил, что ВСУ пытаются добивать своих бойцов, попадающих в плен. По словам военного, это делается, чтобы украинские военные ничего не рассказали, передает MK.RU. Об этом же рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он уточнил, что двоих солдат, при попытке перейти к войскам РФ, убили собственные командиры, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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