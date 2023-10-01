В ЯНАО автослесарь получит 600 тысяч рублей за ушиб головы на производстве

В Новом Уренгое (ЯНАО) работник предприятия получит от работодателя 600 тысяч рублей компенсации за травму головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Мужчина выполнял ремонт автомобиля и в связи c ненадлежащей организацией работ получил удар трубой по голове в результате движения транспортного средства. Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
В результате нарушения техники безопасности, допущенной со стороны должностных лиц работников предприятия, автомобиль тронулся с места во время осуществления ремонтных работ. Происшествие было выявлено при проведении проверки на предприятии.
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