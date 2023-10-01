01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В ЯНАО автослесарь получит 600 тысяч рублей за ушиб головы на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , гособвинитель, суд, судебное засдеание, прокурор
Суд взыскал с работодателя 600 тысяч рублей за травму работника Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) работник предприятия получит от работодателя 600 тысяч рублей компенсации за травму головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Мужчина выполнял ремонт автомобиля и в связи c ненадлежащей организацией работ получил удар трубой по голове в результате движения транспортного средства. Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В результате нарушения техники безопасности, допущенной со стороны должностных лиц работников предприятия, автомобиль тронулся с места во время осуществления ремонтных работ. Происшествие было выявлено при проведении проверки на предприятии.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) работник предприятия получит от работодателя 600 тысяч рублей компенсации за травму головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина выполнял ремонт автомобиля и в связи c ненадлежащей организацией работ получил удар трубой по голове в результате движения транспортного средства. Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В результате нарушения техники безопасности, допущенной со стороны должностных лиц работников предприятия, автомобиль тронулся с места во время осуществления ремонтных работ. Происшествие было выявлено при проведении проверки на предприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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