В ЯНАО автослесарь получит 600 тысяч рублей за ушиб головы на производстве

02 октября 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с работодателя 600 тысяч рублей за травму работника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) работник предприятия получит от работодателя 600 тысяч рублей компенсации за травму головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина выполнял ремонт автомобиля и в связи c ненадлежащей организацией работ получил удар трубой по голове в результате движения транспортного средства. Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В результате нарушения техники безопасности, допущенной со стороны должностных лиц работников предприятия, автомобиль тронулся с места во время осуществления ремонтных работ. Происшествие было выявлено при проведении проверки на предприятии.

В Новом Уренгое (ЯНАО) работник предприятия получит от работодателя 600 тысяч рублей компенсации за травму головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Мужчина выполнял ремонт автомобиля и в связи c ненадлежащей организацией работ получил удар трубой по голове в результате движения транспортного средства. Суд взыскал с работодателя в пользу пострадавшего мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В результате нарушения техники безопасности, допущенной со стороны должностных лиц работников предприятия, автомобиль тронулся с места во время осуществления ремонтных работ. Происшествие было выявлено при проведении проверки на предприятии.