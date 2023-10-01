01 октября 2023
30 сентября 2023

Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили в Кургане акцию в память о Пригожине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник воинам, погибшим в Афганской войне. Курган
В Кургане прошла акция в память о погибших основателях ЧВК «Вагнер» Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Кургане бойцы ЧВК «Вагнер» провели акцию в память о погибшем в авиакатастрофе главе военной компании Евгении Пригожине и командире формирования Дмитрии Уткине. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте возложения цветов в сквере у памятника воинам-интернационалистам. Самолет с основателем ЧВК и его соратниками разбился в конце августа в Тверской области.

«Курганцы, принимавшие участие в военных действиях в составе ЧВК „Вагнер“, первого октября почтили память основателя компании Евгения Пригожина. Возле мемориала погибшим воинам-интернационалистам собралось около двух десятков мужчин. Некоторые из них были в форме „вагнеровцев“», — рассказал корреспондент.

Собравшиеся возложили цветы и венок в память о погибших. Мероприятие прошло спокойно, за собравшимися наблюдал наряд полиции.

Бизнес-джет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился 23 августа в Тверской области. Всего на борту самолета находилось десять человек, включая командира военной компании Дмитрия Уткина. По данным СК РФ, никто не выжил. После трагедии по стране начали устраивать стихийные мемориалы. 1 октября, спустя 40 дней со дня происшествия, во многих городах РФ прошли акции памяти об основателях ЧВК.

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В Кургане бойцы ЧВК «Вагнер» провели акцию в память о погибшем в авиакатастрофе главе военной компании Евгении Пригожине и командире формирования Дмитрии Уткине. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте возложения цветов в сквере у памятника воинам-интернационалистам. Самолет с основателем ЧВК и его соратниками разбился в конце августа в Тверской области. «Курганцы, принимавшие участие в военных действиях в составе ЧВК „Вагнер“, первого октября почтили память основателя компании Евгения Пригожина. Возле мемориала погибшим воинам-интернационалистам собралось около двух десятков мужчин. Некоторые из них были в форме „вагнеровцев“», — рассказал корреспондент. Собравшиеся возложили цветы и венок в память о погибших. Мероприятие прошло спокойно, за собравшимися наблюдал наряд полиции. Бизнес-джет, принадлежащий главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился 23 августа в Тверской области. Всего на борту самолета находилось десять человек, включая командира военной компании Дмитрия Уткина. По данным СК РФ, никто не выжил. После трагедии по стране начали устраивать стихийные мемориалы. 1 октября, спустя 40 дней со дня происшествия, во многих городах РФ прошли акции памяти об основателях ЧВК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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