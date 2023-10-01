Художник Илья Мозги создал новый арт-объект в Екатеринбурге

Илья за последний месяц создал две работы в Екатеринбурге. Одна из них находится на расселенном доме на перекрестке Папанина-Челюскинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художник Илья Мозги, который ранее уехал творить в Черногорию, вернулся в родной Екатеринбург, где создал свежую стрит-арт-работу. Она появилась недалеко от Литературного квартала.

«„Одним словом не описать“, Екатеринбург 2023 год. Текст можно встретить в Литературном квартале на Пролетарской, 1», — написал Илья в своих социальных сетях.

Ранее Илья Мозги создал в Черногории работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также арт-объект на тему родного дома художник презентовал в Бишкеке (Киргизия).