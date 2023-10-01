01 октября 2023

Уехавший из России уличный художник отметился в Екатеринбурге. Фото

Художник Илья Мозги создал новый арт-объект в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрит-арт к 60-летию первого полета человека в Космос. Екатеринбург, илья мозги
Илья за последний месяц создал две работы в Екатеринбурге. Одна из них находится на расселенном доме на перекрестке Папанина-Челюскинцев Фото:

Художник Илья Мозги, который ранее уехал творить в Черногорию, вернулся в родной Екатеринбург, где создал свежую стрит-арт-работу. Она появилась недалеко от Литературного квартала.

«„Одним словом не описать“, Екатеринбург 2023 год. Текст можно встретить в Литературном квартале на Пролетарской, 1», — написал Илья в своих социальных сетях.

Ранее Илья Мозги создал в Черногории работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также арт-объект на тему родного дома художник презентовал в Бишкеке (Киргизия).

Клипарт. Свердловская область
Фото:

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Художник Илья Мозги, который ранее уехал творить в Черногорию, вернулся в родной Екатеринбург, где создал свежую стрит-арт-работу. Она появилась недалеко от Литературного квартала. «„Одним словом не описать“, Екатеринбург 2023 год. Текст можно встретить в Литературном квартале на Пролетарской, 1», — написал Илья в своих социальных сетях. Ранее Илья Мозги создал в Черногории работу под названием Robusta, при создании которой он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также арт-объект на тему родного дома художник презентовал в Бишкеке (Киргизия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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