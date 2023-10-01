01 октября 2023
30 сентября 2023

Курганский снайпер рассказал, как помогает артиллерии уничтожать украинские позиции

Снайпер «Пуля» из Кургана использует дальномер для наводки на позиции ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Снайпер из Кургана помогает артиллерии уничтожать вражеские позиции с помощью дальномера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский снайпер с позывным «Пуля» с помощью дальномера помогает артиллерии уничтожать позиции ВСУ на передовой в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков, знакомый с бойцом.

«Когда не достаю по врагу с винтовки, то использую дальномер. Делаю с него корректировку и даю целеуказание от себя, чтобы по позициям ВСУ отработала либо артиллеристы, либо минометчики. Дальномер определяет расстояние где-то более двух километров», — рассказал боец. Пояснения о работе дальномера опубликованы в группе проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен подарил снайперу из зоны СВО прибор для четкой стрельбы на фронте. Предприниматель передал земляку лазерный дальномер на передовую.

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Курганский снайпер с позывным «Пуля» с помощью дальномера помогает артиллерии уничтожать позиции ВСУ на передовой в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков, знакомый с бойцом. «Когда не достаю по врагу с винтовки, то использую дальномер. Делаю с него корректировку и даю целеуказание от себя, чтобы по позициям ВСУ отработала либо артиллеристы, либо минометчики. Дальномер определяет расстояние где-то более двух километров», — рассказал боец. Пояснения о работе дальномера опубликованы в группе проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен подарил снайперу из зоны СВО прибор для четкой стрельбы на фронте. Предприниматель передал земляку лазерный дальномер на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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