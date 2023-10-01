Курганский снайпер рассказал, как помогает артиллерии уничтожать украинские позиции

Снайпер «Пуля» из Кургана использует дальномер для наводки на позиции ВСУ

Снайпер из Кургана помогает артиллерии уничтожать вражеские позиции с помощью дальномера Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский снайпер с позывным «Пуля» с помощью дальномера помогает артиллерии уничтожать позиции ВСУ на передовой в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков, знакомый с бойцом.

«Когда не достаю по врагу с винтовки, то использую дальномер. Делаю с него корректировку и даю целеуказание от себя, чтобы по позициям ВСУ отработала либо артиллеристы, либо минометчики. Дальномер определяет расстояние где-то более двух километров», — рассказал боец. Пояснения о работе дальномера опубликованы в группе проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен подарил снайперу из зоны СВО прибор для четкой стрельбы на фронте. Предприниматель передал земляку лазерный дальномер на передовую.