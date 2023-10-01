«Теневой» спикер думы Екатеринбурга берет под контроль весь бюджет и хозяйство

Депутат Вихарев расширяет влияние в думе Екатеринбурга

Алексей Вихарев имеет в новой думе до восьми голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, контролирующий в новом созыве крупнейшую «частную» фракцию, устанавливает контроль над ключевыми комиссиями — по бюджету и городскому хозяйству. Как стало известно URA.RU, в обеих комиссиях у него будет больше половины голосов.

Вихарев имеет в думе до восьми голосов — больше, чем любая другая бизнес-группа. Долгое время его называли одним из основных претендентов на кресло председателя, но в итоге Вихарев возглавил фракцию «Единой России» (27 депутатов). Пока в думе нет полновесного спикера (депутата от УрФУ и «Синары» Анну Гурарий до сих пор согласовывают в администрации президента РФ и УФСБ), Вихарева стали называть «теневым».

На прошлой неделе закончился прием заявлений от депутатов на вступление в комиссии (каждый мог выбрать по две). В комиссию по бюджету, играющую важнейшую роль при утверждении главного финансового документа, записались 13 человек. Это Елена Бондаренко (помощница миллиардера Валерия Савельева), директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева (зависят от мэра Алексея Орлова), Владимир Крицкий (ЛСР), Гурарий, Алексей Смирнов (УГМК), Вихарев и ориентированные на него Николай Вахрушев, Ксения Лещенко, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Александр Колесников, Михаил Вечкензин. По данным URA.RU, Орлов склоняется к тому, что возглавит комиссию Бондаренко (разговор на эту тему с Вихаревым у него уже был).

В комиссию по горхозу (курирует, например, ЖКХ и некоторые строительные вопросы) записались 16 человек — представляющие УГМК Сергей Козлов и Дмитрий Сторожилов, Павел Пустозеров (ГУДСР, дорожный подрядчик администрации), Виктор Сомиков (протеже девелопера Андрея Гавриловского), Дмитрий Сергин (ориентирован на профильного вице-мэра Рустама Галямова), представитель РМК Алексей Шестаков, Крицкий, Вихарев, Колесников, Лещенко, Мещеряков, Вахрушев, Вечкензин, Николаев, Анастасия Немец (входит во фракцию Вихарева) и сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр. Принято считать, что по принципиальным вопросам семья Альшевских будет поддерживать Вихарева и его команду. Председателем комиссии, как ожидается, будет Колесников.

Ориентировочная дата, когда депутаты утвердят персональные составы всех восьми думских комиссий, — 10 октября. В тот же день выберут председателей.