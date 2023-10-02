В Кремле объяснили, почему Путин открыл украинцам дорогу в РФ

Песков: жители Украины хотят связать свою жизнь с РФ
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что ранее граждане Украины могли приезжать в РФ по своему паспорту Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту, так как многие граждане Украины хотят переехать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой режим действовал и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью хотят связать свою жизнь с нашей страной», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что данные меры способствуют переселению тех людей, у которых есть желание переехать.

Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде граждан Украины в Россию по внутреннему паспорту. Украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту, так как многие граждане Украины хотят переехать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такой режим действовал и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью хотят связать свою жизнь с нашей страной», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что данные меры способствуют переселению тех людей, у которых есть желание переехать. Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде граждан Украины в Россию по внутреннему паспорту. Украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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