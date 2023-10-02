В Кремле объяснили, почему Путин открыл украинцам дорогу в РФ

Песков: жители Украины хотят связать свою жизнь с РФ

02 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ранее граждане Украины могли приезжать в РФ по своему паспорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту, так как многие граждане Украины хотят переехать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такой режим действовал и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью хотят связать свою жизнь с нашей страной», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что данные меры способствуют переселению тех людей, у которых есть желание переехать. Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде граждан Украины в Россию по внутреннему паспорту. Украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту, так как многие граждане Украины хотят переехать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такой режим действовал и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью хотят связать свою жизнь с нашей страной», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что данные меры способствуют переселению тех людей, у которых есть желание переехать. Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде граждан Украины в Россию по внутреннему паспорту. Украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность.