В Кремле объяснили, почему Путин открыл украинцам дорогу в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту, так как многие граждане Украины хотят переехать в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такой режим действовал и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью хотят связать свою жизнь с нашей страной», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что данные меры способствуют переселению тех людей, у которых есть желание переехать.
Ранее Владимир Путин подписал указ о въезде граждан Украины в Россию по внутреннему паспорту. Украинцы смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность.
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