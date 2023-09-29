Путин открыл украинцам дорогу в Россию

Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по разным видам удостоверений личности Фото:

Граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов.

«Установить, что граждане Украины осуществляют въезд в Россию и выезд из России без оформления виз на основании следующих действительных документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа воздушного судна, удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в документе, опубликованном на портале. Кроме того, дети — граждане Украины смогут въехать в страну и по загранпаспорту законного представителя несовершеннолетнего с информацией о них.

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Граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. «Установить, что граждане Украины осуществляют въезд в Россию и выезд из России без оформления виз на основании следующих действительных документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа воздушного судна, удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в документе, опубликованном на портале. Кроме того, дети — граждане Украины смогут въехать в страну и по загранпаспорту законного представителя несовершеннолетнего с информацией о них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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