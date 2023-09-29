Путин открыл украинцам дорогу в Россию

Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по внутреннему паспорту

29 сентября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по разным видам удостоверений личности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. «Установить, что граждане Украины осуществляют въезд в Россию и выезд из России без оформления виз на основании следующих действительных документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа воздушного судна, удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в документе , опубликованном на портале. Кроме того, дети — граждане Украины смогут въехать в страну и по загранпаспорту законного представителя несовершеннолетнего с информацией о них.

Граждане Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из нее практически по любому виду документа, удостоверяющего личность. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. «Установить, что граждане Украины осуществляют въезд в Россию и выезд из России без оформления виз на основании следующих действительных документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа воздушного судна, удостоверение личности на возвращение на Украину», — говорится в документе, опубликованном на портале. Кроме того, дети — граждане Украины смогут въехать в страну и по загранпаспорту законного представителя несовершеннолетнего с информацией о них.