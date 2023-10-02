Курганские власти хотят построить логистический комплекс для торговли с Китаем

На создание логистического центра в Курганской области требуется свыше 200 млн рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Курганской области ищут инвестора, который вложит более 200 миллионов рублей в создание логистического комплекса для торговли с Китаем. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. Ранее данную идею предлагали реализовать бывшие губернаторы региона Алексей Кокорин и Олег Богомолов.

«Инвестиционное предложение: создание транспортно-логистического комплекса на 60 000 квадратных метров. Объем инвестиций: 243 миллиона рублей. Срок окупаемости: два года», — говорится в документе. Согласно проекту планируется, что центр будет оказывать транспортные услуги, хранение продукции и отгрузку товаров покупателям.

В качестве экономических предпосылок для создания комплекса указано близкое расположение с Казахстаном, возможностью выхода через него на Китай, а также наличие железнодорожных тупиков и широкий ассортимент перевозимых грузов. Размещение будущего логистического центра предлагается четыре инвестиционные площадки в Петухово, два земельных участка в Кургане и еще один в селе Иковка.

Впервые строительство логистического комплекса в Курганской области начинали обсуждать еще при экс-губернаторе Олеге Богомолове. В 2007 году центр планировали построить на границе с Казахстаном на базе пункта пропуска «Петухово». В 2014 году к этой идеи вернулся бывший губернатор региона Алексей Кокорин и попросил президента Владимира Путина оказать поддержку в организации комплекса через государственно-частное партнерство. На встрече с Путиным экс-глава заявлял, что китайские инвесторы активно заинтересованы восстановлении «Великого шелкового пути» — транзита из Азии в Европу через Курганскую область. Эта идея также находила поддержку у Минтранса и Минрегионразвития. О возрождения проекта курганские власти вспомнили и в 2022 году в ходе переговоров с инвесторами из Китая. Также создание логистического центра чиновники обсуждали в ходе визита китайских топ-менеджеров в сентябре 2023 года.

В Курганской области планируют построить логистический комплекс за 243 млн рублей Фото: сайт Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»