Аграриям помогут решить вопрос с высокими ценами на топливо

Правительство РФ выделит средства на льготные кредиты для сельхозпроизводителей

02 октября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о важном инструменте поддержки аграриев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ помогут аграриям решить вопрос с резким подорожанием топлива, ростом ключевой ставки ЦБ, а также снижением стоимости сельхозпродукции. Для этого правительство выделит дополнительные деньги на льготные кредиты для сельхозпроизводителей, что позволит последним улучшить производство и успешно провести уборочную кампанию. Так независимый аграрный эксперт Александр Корбут в беседе с URA.RU трактует итоги оперативного совещания с вице-премьерами с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 2 октября поднял тему поддержки аграриев. «Один из ключевых ее инструментов — это льготное кредитование наших сельхозпроизводителей по ставке 5%. Это краткосрочные займы на проведение сезонных сельхозработ — посевной, уборочной кампаний — на один год. И финансирование инвестиционных проектов в агропроме на срок от 2 до 15 лет», — подчеркнул премьер. По его словам, для обеспечения кредитов правительство предоставляет субсидии из федерального бюджета российским банкам и госкорпорации развития, что позволяет аграриям привлекать немалые средства. «В течение последних трех лет — около триллиона рублей ежегодно», — уточнил Мишустин. В то же время из-за повышения ключевой ставки Банком России — до 13% — выдача этих займов была приостановлена, в связи с чем власти намерены оказать агропромышленному комплексу дополнительную поддержку, пояснил премьер-министр. «На прошлом заседании правительства мы уже направили 45 млрд рублей. И подготовлено еще одно распоряжение — о выделении 10 млрд рублей на эти цели. Всего это будет 55 млрд рублей, что позволит субсидировать в текущем году не менее 40 тыс. льготных кредитов», — указал Мишустин, добавив, что меры помогут нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия и сохранить для россиян широкий выбор качественных продуктов. Выделение дополнительной помощи аграриям проходит на фоне уборочной кампании, а также резкого роста цен на дизельное топливо. По данным Росстата на неделе с 19 по 25 сентября цены на бензин выросли в 70 регионах РФ. Сильнее всего топливо подорожало в Магаданской области — на 4%. Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен. На проблему роста цен на топливо также обратил внимание и президент РФ Владимир Путин. Российский лидер призвал кабмин плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы «они тоже свою ответственность понимали». Власти РФ учли рост цен на дизельное топливо и нашли возможности выделить аграриям деньги раньше намеченного срока, что позволит последним улучшить производство и успешно провести уборочную кампанию, считает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. «Ставка кредитования после того, как ЦБ поднял ключевую ставку, резко выросла. Кредитование было приостановлено. Дополнительные средства позволят расширить доступ сельхозпроизводителей к кредитам. В условиях, когда очень низкие цены на всю продукцию растениеводства, это благо, потому что цены на все остальное выросли. И цены на то же дизельное топливо пока что снизились несущественно. Помощь улучшит финансовое положение и производственные возможности аграриев», — пояснил эксперт. Корбут также добавил, что Минсельхоз сработал очень хорошо. «Предварительно они говорили, что кредитование льготное начнется в декабре, но сумели начать значительно раньше. Доводы аграриев были приняты. Несмотря на достаточно напряженную ситуацию с бюджетом, деньги выделены», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ помогут аграриям решить вопрос с резким подорожанием топлива, ростом ключевой ставки ЦБ, а также снижением стоимости сельхозпродукции. Для этого правительство выделит дополнительные деньги на льготные кредиты для сельхозпроизводителей, что позволит последним улучшить производство и успешно провести уборочную кампанию. Так независимый аграрный эксперт Александр Корбут в беседе с URA.RU трактует итоги оперативного совещания с вице-премьерами с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 2 октября поднял тему поддержки аграриев. «Один из ключевых ее инструментов — это льготное кредитование наших сельхозпроизводителей по ставке 5%. Это краткосрочные займы на проведение сезонных сельхозработ — посевной, уборочной кампаний — на один год. И финансирование инвестиционных проектов в агропроме на срок от 2 до 15 лет», — подчеркнул премьер. По его словам, для обеспечения кредитов правительство предоставляет субсидии из федерального бюджета российским банкам и госкорпорации развития, что позволяет аграриям привлекать немалые средства. «В течение последних трех лет — около триллиона рублей ежегодно», — уточнил Мишустин. В то же время из-за повышения ключевой ставки Банком России — до 13% — выдача этих займов была приостановлена, в связи с чем власти намерены оказать агропромышленному комплексу дополнительную поддержку, пояснил премьер-министр. «На прошлом заседании правительства мы уже направили 45 млрд рублей. И подготовлено еще одно распоряжение — о выделении 10 млрд рублей на эти цели. Всего это будет 55 млрд рублей, что позволит субсидировать в текущем году не менее 40 тыс. льготных кредитов», — указал Мишустин, добавив, что меры помогут нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья, продовольствия и сохранить для россиян широкий выбор качественных продуктов. Выделение дополнительной помощи аграриям проходит на фоне уборочной кампании, а также резкого роста цен на дизельное топливо. По данным Росстата на неделе с 19 по 25 сентября цены на бензин выросли в 70 регионах РФ. Сильнее всего топливо подорожало в Магаданской области — на 4%. Правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен. На проблему роста цен на топливо также обратил внимание и президент РФ Владимир Путин. Российский лидер призвал кабмин плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы «они тоже свою ответственность понимали». Власти РФ учли рост цен на дизельное топливо и нашли возможности выделить аграриям деньги раньше намеченного срока, что позволит последним улучшить производство и успешно провести уборочную кампанию, считает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. «Ставка кредитования после того, как ЦБ поднял ключевую ставку, резко выросла. Кредитование было приостановлено. Дополнительные средства позволят расширить доступ сельхозпроизводителей к кредитам. В условиях, когда очень низкие цены на всю продукцию растениеводства, это благо, потому что цены на все остальное выросли. И цены на то же дизельное топливо пока что снизились несущественно. Помощь улучшит финансовое положение и производственные возможности аграриев», — пояснил эксперт. Корбут также добавил, что Минсельхоз сработал очень хорошо. «Предварительно они говорили, что кредитование льготное начнется в декабре, но сумели начать значительно раньше. Доводы аграриев были приняты. Несмотря на достаточно напряженную ситуацию с бюджетом, деньги выделены», — подытожил эксперт.