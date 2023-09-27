Путин ответил на вопрос россиян о росте цен на бензин

Стоимость топлива ставит под угрозу осенний сбора урожая

27 сентября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание с членами правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин, решая проблему роста цен на топливо, оперативно реагирует на актуальные для граждан проблемы и встает на сторону людей, а не нефтяных компаний. Так эксперты комментируют итоги совещания президента с членами правительства 27 сентября. Рост стоимости нефтепродуктов ставит под угрозу осенний сбор урожая, говорят аналитики. Кроме того, удорожание топлива разгоняет инфляцию. Рост цен на топливо Президент призвал правительство оперативнее реагировать на проблему с ростом цен на топливо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совещание с членами правительства РФ Путин начал с обсуждения ситуации роста цен на топливо в регионах, связанных с сельскохозяйственными работами. По его словам, вопрос уже обсуждался ранее с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Александром Новаком. Глава государства подчеркнул, что правительство знало, из-за чего происходит рост цен, и понимало «что будет дальше». «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно, они свою работу выполняют, а мы с вами должны другую работу делать, согласованную, конечно, с компаниями, но у нас задачи-то другие», — пояснил президент. Жители ряда регионов ездят покупают «дизельку» в соседние субъекты, потому что у них резко выросли цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его словам, в некоторых регионах люди ездят покупают «дизельку» в соседние субъекты, потому что у них не снижаются цены, а где-то стоимость даже подросла. «С [нефтяными] компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца, мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил более оперативно. Заранее можно предложить варианты решения, реагировать на происходящие события при повышении и понижении цен», — призвал Путин. Запрет на экспорт В России заметно выросли цены на автомобильное топливо. Так, 26 сентября, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 2,06% до 56 595 рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 1,27% и достигла 58 846 рублей за тонну. Рост летнего дизельного топлива составил 1,17% — до 61 559 рублей за тонну. По данным Росстата на неделе с 19 по 25 сентября цены на бензин выросли в 70 субъектах России. Больше всего топливо подорожало в Магаданской области — на 4%. Подешевел бензин только в 10 регионах, среди которых лидерами стали Республика Марий Эл (-2,8%), Владимирская и Костромская области (-1%). Для сдерживания стоимости и снижения дефицита правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт из России бензина и дизтоплива. Ограничение введено бессрочно. Помощь россиянам и аграриям Цены на топливо закладываются в стоимость других товаров. Поэтому их рост ведет к инфляции Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент, решая проблему цены на топливо, оперативно реагирует на важный для россиян вопрос. Путин дает понять, что несмотря на значимость нефтяных компаний для экономики, их стремление заработать больше на продажах бензина и дизтоплива не должно отражаться на интересах простых граждан, говорят опрошенные URA.RU эксперты. «Моторное топливо — это социально важный продукт, цена которого не только закладывается в стоимость любого товара и услуги, потому что их нужно доставлять до конечного потребителя. Кроме того, у нас порядка 50 млн зарегистрированных автомобилей, которыми пользуется значительная часть населения страны. Увеличение цены моторного топлива — это увеличение расходов населения», — пояснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Дефицит и рост цен на топливо происходит в период уборочной кампании Фото: Сергей Венявский © URA.RU С тем, что президенту важна стабильность внутри страны и комфорт граждан, соглашается и независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. «Президент заинтересован в стабильности в стране. Во-первых, чем выше цены, тем выше раскрутка инфляции. Во-вторых, идет спецоперация, которая потребляет много нефтепродуктов, также сейчас период сбора урожая в агропромышленном комплексе. Это два самых больших потребителя топлива. И, соответственно, остальные потребители, обычные люди, которые видят, что дизель очень сильно растет», — указывает Демидов. На то, что цены растут в период уборочной кампании, указывает и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев. «Цены на топливо на внутреннем рынке зашкаливают. Все это происходит на фоне уборочной кампании. Мы рискуем не собрать тот урожай, на который агрария работают весь год. Там, где топливо есть, оно крайне дорогое, а там, где его нет, его просто нет и все. Создан абсолютно искусственный дефицит, который привел к резкому взлету цен», — подытожил Селезнев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин, решая проблему роста цен на топливо, оперативно реагирует на актуальные для граждан проблемы и встает на сторону людей, а не нефтяных компаний. Так эксперты комментируют итоги совещания президента с членами правительства 27 сентября. Рост стоимости нефтепродуктов ставит под угрозу осенний сбор урожая, говорят аналитики. Кроме того, удорожание топлива разгоняет инфляцию. Рост цен на топливо Совещание с членами правительства РФ Путин начал с обсуждения ситуации роста цен на топливо в регионах, связанных с сельскохозяйственными работами. По его словам, вопрос уже обсуждался ранее с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заместителем председателя правительства Александром Новаком. Глава государства подчеркнул, что правительство знало, из-за чего происходит рост цен, и понимало «что будет дальше». По его словам, в некоторых регионах люди ездят покупают «дизельку» в соседние субъекты, потому что у них не снижаются цены, а где-то стоимость даже подросла. «С [нефтяными] компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца, мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил более оперативно. Заранее можно предложить варианты решения, реагировать на происходящие события при повышении и понижении цен», — призвал Путин. Запрет на экспорт В России заметно выросли цены на автомобильное топливо. Так, 26 сентября, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 2,06% до 56 595 рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 1,27% и достигла 58 846 рублей за тонну. Рост летнего дизельного топлива составил 1,17% — до 61 559 рублей за тонну. По данным Росстата на неделе с 19 по 25 сентября цены на бензин выросли в 70 субъектах России. Больше всего топливо подорожало в Магаданской области — на 4%. Подешевел бензин только в 10 регионах, среди которых лидерами стали Республика Марий Эл (-2,8%), Владимирская и Костромская области (-1%). Для сдерживания стоимости и снижения дефицита правительство 21 сентября ввело запрет на экспорт из России бензина и дизтоплива. Ограничение введено бессрочно. Помощь россиянам и аграриям Президент, решая проблему цены на топливо, оперативно реагирует на важный для россиян вопрос. Путин дает понять, что несмотря на значимость нефтяных компаний для экономики, их стремление заработать больше на продажах бензина и дизтоплива не должно отражаться на интересах простых граждан, говорят опрошенные URA.RU эксперты. «Моторное топливо — это социально важный продукт, цена которого не только закладывается в стоимость любого товара и услуги, потому что их нужно доставлять до конечного потребителя. Кроме того, у нас порядка 50 млн зарегистрированных автомобилей, которыми пользуется значительная часть населения страны. С тем, что президенту важна стабильность внутри страны и комфорт граждан, соглашается и независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. «Президент заинтересован в стабильности в стране. Во-первых, чем выше цены, тем выше раскрутка инфляции. Во-вторых, идет спецоперация, которая потребляет много нефтепродуктов, также сейчас период сбора урожая в агропромышленном комплексе. Это два самых больших потребителя топлива. И, соответственно, остальные потребители, обычные люди, которые видят, что дизель очень сильно растет», — указывает Демидов. На то, что цены растут в период уборочной кампании, указывает и первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по энергетике Валерий Селезнев. Там, где топливо есть, оно крайне дорогое, а там, где его нет, его просто нет и все. Создан абсолютно искусственный дефицит, который привел к резкому взлету цен», — подытожил Селезнев.