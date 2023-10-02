Доллар впервые осенью подорожал до 99 рублей

Курс доллара поднялся до 99 рублей
Курс доллара по отношению к рублю вырос до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Подобный скачок произошел впервые с 15 августа текущего года.
По данным
Ранее сообщалось, что курс доллара подорожал до 98 рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!