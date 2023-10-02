Доллар впервые осенью подорожал до 99 рублей

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Курс доллара поднялся до 99 рублей Фото:

Курс доллара по отношению к рублю вырос до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Подобный скачок произошел впервые с 15 августа текущего года.

По данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит 98,80 рубля. Евро достиг 103,99 рублей.

Ранее сообщалось, что курс доллара подорожал до 98 рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года.

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Курс доллара по отношению к рублю вырос до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Подобный скачок произошел впервые с 15 августа текущего года. По данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит 98,80 рубля. Евро достиг 103,99 рублей. Ранее сообщалось, что курс доллара подорожал до 98 рублей. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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