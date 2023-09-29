Доллар поднялся до 98 рублей на Мосбирже

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Один доллар - 100 рублей. Челябинск, монеты, рубль, валюта, 10 рублей, деньги, доллары, доллар, дедолларизация
Доллар приблизился к 98 рублям Фото:

Курс доллара по отношению к рублю поднялся до 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным Мосбиржи, сейчас доллар стоит 97,85 рубля. Также евро достиг 103,85 рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года. Ожидается, что к тому моменту доллар будет стоить 94 рубля.

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Курс доллара по отношению к рублю поднялся до 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным Мосбиржи, сейчас доллар стоит 97,85 рубля. Также евро достиг 103,85 рублей. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года. Ожидается, что к тому моменту доллар будет стоить 94 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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