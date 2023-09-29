Доллар поднялся до 98 рублей на Мосбирже

Доллар приблизился к 98 рублям
Курс доллара по отношению к рублю поднялся до 98 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным Мосбиржи, сейчас доллар стоит 97,85 рубля. Также евро достиг 103,85 рублей.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рубль укрепит свои позиции к концу 2023 года. Ожидается, что к тому моменту доллар будет стоить 94 рубля.
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