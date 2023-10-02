На свердловском предприятии, делающем гаубицы, сменился директор

Директором «Уралтрансмаша» стал экс-топ-менеджер группы «Синара» Олег Емельянов

02 октября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Олег Емельянов возглавил «Уралтрансмаш» Фото: Анна Майорова © URA.RU Генеральным директором «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») назначен Олег Емельянов, бывший глава компании «Синара — Транспортные машины». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Олег Емельянов вступил в должность 29 сентября. Он сменил Олега Рыбина, который с апреля 2023 года был временно исполняющим обязанности гендиректора. До прихода на «Уралтрансмаш» Емельянов работал в структурах группы «Синара» — в 2012—2013 годах возглавлял компанию «Синара — Транспортные машины». «Уралтрансмаш» находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В апреле 2023 года «Ростех» перегруппировал активы и передал «Уралтрансмаш» концерну «Техмаш». «Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“», — объясняли в госкорпорации.

Генеральным директором «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») назначен Олег Емельянов, бывший глава компании «Синара — Транспортные машины». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Олег Емельянов вступил в должность 29 сентября. Он сменил Олега Рыбина, который с апреля 2023 года был временно исполняющим обязанности гендиректора. До прихода на «Уралтрансмаш» Емельянов работал в структурах группы «Синара» — в 2012—2013 годах возглавлял компанию «Синара — Транспортные машины». «Уралтрансмаш» находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В апреле 2023 года «Ростех» перегруппировал активы и передал «Уралтрансмаш» концерну «Техмаш». «Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“», — объясняли в госкорпорации.