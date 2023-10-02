На свердловском предприятии, делающем гаубицы, сменился директор

Директором «Уралтрансмаша» стал экс-топ-менеджер группы «Синара» Олег Емельянов
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Олег Емельянов возглавил «Уралтрансмаш» Фото:

Генеральным директором «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») назначен Олег Емельянов, бывший глава компании «Синара — Транспортные машины». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Олег Емельянов вступил в должность 29 сентября. Он сменил Олега Рыбина, который с апреля 2023 года был временно исполняющим обязанности гендиректора. До прихода на «Уралтрансмаш» Емельянов работал в структурах группы «Синара» — в 2012—2013 годах возглавлял компанию «Синара — Транспортные машины».

«Уралтрансмаш» находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В апреле 2023 года «Ростех» перегруппировал активы и передал «Уралтрансмаш» концерну «Техмаш». «Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“», — объясняли в госкорпорации.

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Генеральным директором «Уральского завода транспортного машиностроения» («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») назначен Олег Емельянов, бывший глава компании «Синара — Транспортные машины». Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Олег Емельянов вступил в должность 29 сентября. Он сменил Олега Рыбина, который с апреля 2023 года был временно исполняющим обязанности гендиректора. До прихода на «Уралтрансмаш» Емельянов работал в структурах группы «Синара» — в 2012—2013 годах возглавлял компанию «Синара — Транспортные машины». «Уралтрансмаш» находится в Екатеринбурге и выпускает самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданскую продукцию. В апреле 2023 года «Ростех» перегруппировал активы и передал «Уралтрансмаш» концерну «Техмаш». «Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу „пушка — выстрел“», — объясняли в госкорпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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