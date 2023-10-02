Боррель: в ЕС не смогли договориться о выделении новой военной помощи Киеву

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ЕС не смог согласовать новую военную помощь Украине, сказал Жозеп Боррель Фото:

Главы министерств иностранных дел Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине военной помощи на сумму в пять миллиардов евро. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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«Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи в размере пяти млрд евро в 2024 году», — сказал Боррель. Трансляция ведется на странице ЕС в X (бывший Twitter). Он выразил надежду, что это согласовать размер помощи получится до конца года.

2 октября США остановили отправку помощи Киеву: во временный расходы страны не входит поддержка Украины. Bloomberg указывает, что из-за этого президент Украины Владимир Зеленский перестал доверять президенту США Джо Байдену

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Главы министерств иностранных дел Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине военной помощи на сумму в пять миллиардов евро. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. «Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи в размере пяти млрд евро в 2024 году», — сказал Боррель. Трансляция ведется на странице ЕС в X (бывший Twitter). Он выразил надежду, что это согласовать размер помощи получится до конца года. 2 октября США остановили отправку помощи Киеву: во временный расходы страны не входит поддержка Украины. Bloomberg указывает, что из-за этого президент Украины Владимир Зеленский перестал доверять президенту США Джо Байдену
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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