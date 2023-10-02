Уровень воды вырос за сутки на 6 см
В Тюмени за сутки уровень воды в Туре повысился сразу на 6 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. Ранее уровень воды опустился до -95 см, что является историческим минимумом.
«На 2 октября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -89 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 6 см», — сообщается на сайте сервиса.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Туре опустился до исторического минимума -95 см. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.
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