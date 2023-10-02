В Тюмени уровень воды в Туре резко вырос после исторического минимума. Скрин

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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды вырос за сутки на 6 см Фото:

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре повысился сразу на 6 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. Ранее уровень воды опустился до -95 см, что является историческим минимумом.

«На 2 октября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -89 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 6 см», — сообщается на сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Туре опустился до исторического минимума -95 см. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.

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В Тюмени за сутки уровень воды в Туре повысился сразу на 6 см. Информация об этом представлена на сайте сервиса Allrivers. Ранее уровень воды опустился до -95 см, что является историческим минимумом. «На 2 октября 2023 года уровень воды в реке Тура по данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, составляет -89 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 6 см», — сообщается на сайте сервиса. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Туре опустился до исторического минимума -95 см. На фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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