РФ намерена отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж около 300 спортсменов

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Тренировка паралимпийцев по волейболу. ДИВС. Екатеринбург, тренировка, паралимпиада, волейбол, протез
Павел Рожков сообщил, что РФ готовится к участию в Паралимпиаде-2024 Фото:

Около 300 российских спортсменов готовятся отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«Мы отправили более 300 кандидатов на участие в Паралимпийских играх», — заявил Рожков в беседе с telegram-каналом Zvezdanews. Он отметил, что Россия готовится к играм.

По словам Рожкова, условия о допуске к участию пока неизвестны. Он подчеркнул, что РФ в игровых и командных видах спорта не будет участвовать. На играх не будет использован триколор и гимн страны.

Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе, передает «Национальная служба новостей». Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран.

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Около 300 российских спортсменов готовятся отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. «Мы отправили более 300 кандидатов на участие в Паралимпийских играх», — заявил Рожков в беседе с telegram-каналом Zvezdanews. Он отметил, что Россия готовится к играм. По словам Рожкова, условия о допуске к участию пока неизвестны. Он подчеркнул, что РФ в игровых и командных видах спорта не будет участвовать. На играх не будет использован триколор и гимн страны. Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе, передает «Национальная служба новостей». Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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