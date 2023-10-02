РФ намерена отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж около 300 спортсменов

02 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Павел Рожков сообщил, что РФ готовится к участию в Паралимпиаде-2024 Фото: Анна Майорова © URA.RU Около 300 российских спортсменов готовятся отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. «Мы отправили более 300 кандидатов на участие в Паралимпийских играх», — заявил Рожков в беседе с telegram-каналом Zvezdanews. Он отметил, что Россия готовится к играм. По словам Рожкова, условия о допуске к участию пока неизвестны. Он подчеркнул, что РФ в игровых и командных видах спорта не будет участвовать. На играх не будет использован триколор и гимн страны. Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе, передает «Национальная служба новостей». Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран.

Около 300 российских спортсменов готовятся отправить на Паралимпиаду-2024 в Париж. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. «Мы отправили более 300 кандидатов на участие в Паралимпийских играх», — заявил Рожков в беседе с telegram-каналом Zvezdanews. Он отметил, что Россия готовится к играм. По словам Рожкова, условия о допуске к участию пока неизвестны. Он подчеркнул, что РФ в игровых и командных видах спорта не будет участвовать. На играх не будет использован триколор и гимн страны. Ранее пресс-служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что россияне будут допущены к соревнованиям в индивидуальном и нейтральном статусе, передает «Национальная служба новостей». Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран.