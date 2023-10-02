Bloomberg: Байден лично будет обзванивать союзников после заявлений о прекращении помощи Киеву

Bloomberg: Байден будет обзванивать союзников из-за прекращения помощи Киеву

02 октября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Джо Байден может начать обзвон союзников 3 октября Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден хочет лично позвонить союзников после заявлений о прекращении помощи Украине. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. Авторы статьи отметили, что Байден хочет сообщить о продолжении оказании помощи Киеву. «Президент Джо Байден планирует позвонить союзникам, чтобы заверить их, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться», — говорится в материале. Источники агентства сообщили, что первый телефонный разговор Байдена может состояться 3 октября. Ранее США прекратили поддержку Украины сроком на 45 дней. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона есть денежные средства только на срочную военную помощь Киеву, передает RT.

Президент США Джо Байден хочет лично позвонить союзников после заявлений о прекращении помощи Украине. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. Авторы статьи отметили, что Байден хочет сообщить о продолжении оказании помощи Киеву. «Президент Джо Байден планирует позвонить союзникам, чтобы заверить их, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться», — говорится в материале. Источники агентства сообщили, что первый телефонный разговор Байдена может состояться 3 октября. Ранее США прекратили поддержку Украины сроком на 45 дней. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона есть денежные средства только на срочную военную помощь Киеву, передает RT.