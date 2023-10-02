Bloomberg: Байден лично будет обзванивать союзников после заявлений о прекращении помощи Киеву

Bloomberg: Байден будет обзванивать союзников из-за прекращения помощи Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
Джо Байден может начать обзвон союзников 3 октября Фото:

Президент США Джо Байден хочет лично позвонить союзников после заявлений о прекращении помощи Украине. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. Авторы статьи отметили, что Байден хочет сообщить о продолжении оказании помощи Киеву.

«Президент Джо Байден планирует позвонить союзникам, чтобы заверить их, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться», — говорится в материале. Источники агентства сообщили, что первый телефонный разговор Байдена может состояться 3 октября.

Ранее США прекратили поддержку Украины сроком на 45 дней. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона есть денежные средства только на срочную военную помощь Киеву, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден хочет лично позвонить союзников после заявлений о прекращении помощи Украине. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. Авторы статьи отметили, что Байден хочет сообщить о продолжении оказании помощи Киеву. «Президент Джо Байден планирует позвонить союзникам, чтобы заверить их, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться», — говорится в материале. Источники агентства сообщили, что первый телефонный разговор Байдена может состояться 3 октября. Ранее США прекратили поддержку Украины сроком на 45 дней. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона есть денежные средства только на срочную военную помощь Киеву, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...