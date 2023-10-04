Свердловского участника СВО лишили удостоверения ветерана боевых действий

05 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Владимир Ющенко не может получить «ветеранку» Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), участвовавший в СВО, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Многодетный мужчина обращался в военкомат, но пока безуспешно. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам участник спецоперации Владимир Ющенко. «Я состою на воинском учете в военкомате города Верхняя Пышма. Был призван на военную службу 29 сентября 2022 года. На данный момент жду перевода на военную службу в родном городе. Нести службу на СВО не могу из-за болезни супруги, чтобы помогать ей с детьми, а у нас их трое. Пытался получить „ветеранку“, но пока безрезультатно», — поделился Владимир. Редакция URA.RU обратилась в военкомат города Верхняя Пышма. Там заявили о том, что участнику спецоперации необходимо подойти в военный комиссариат, чтобы получить консультацию специалиста. «Мы советуем подойти к нам. Уже на месте мы сможем разобраться в сложившейся ситуации», — заявил военком Юрий Саитов. Ранее URA.RU писало, что участник СВО из Екатеринбурга остался без удостоверения ветерана боевых действий. Молодой человек целый год бегал по разным инстанциям, но безрезультатно. От безысходности он обратился к корреспонденту URA.RU. Тогда журналист агентства обратилась за помощью к военкому Чкаловского района города Ивану Канивцу. Военком обещал помочь. 4 мая вышла публикация на URA.RU, а уже 22 мая юноша получил удостоверение ветерана боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область), участвовавший в СВО, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Многодетный мужчина обращался в военкомат, но пока безуспешно. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам участник спецоперации Владимир Ющенко. «Я состою на воинском учете в военкомате города Верхняя Пышма. Был призван на военную службу 29 сентября 2022 года. На данный момент жду перевода на военную службу в родном городе. Нести службу на СВО не могу из-за болезни супруги, чтобы помогать ей с детьми, а у нас их трое. Пытался получить „ветеранку“, но пока безрезультатно», — поделился Владимир. Редакция URA.RU обратилась в военкомат города Верхняя Пышма. Там заявили о том, что участнику спецоперации необходимо подойти в военный комиссариат, чтобы получить консультацию специалиста. «Мы советуем подойти к нам. Уже на месте мы сможем разобраться в сложившейся ситуации», — заявил военком Юрий Саитов. Ранее URA.RU писало, что участник СВО из Екатеринбурга остался без удостоверения ветерана боевых действий. Молодой человек целый год бегал по разным инстанциям, но безрезультатно. От безысходности он обратился к корреспонденту URA.RU. Тогда журналист агентства обратилась за помощью к военкому Чкаловского района города Ивану Канивцу. Военком обещал помочь. 4 мая вышла публикация на URA.RU, а уже 22 мая юноша получил удостоверение ветерана боевых действий.