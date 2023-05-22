После публикации URA.RU участнику СВО из Екатеринбурга дали удостоверение ветерана боевых действий

23 мая 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Роман Мурсалов спустя год получил удостоверение ветерана боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителю Екатеринбурга, который участвовал в СВО, но целый год не мог получить удостоверение ветерана боевых действий, вручили документ. Горожанин обращался в разные инстанции, но безрезультатно. Отчаявшись, участник СВО Роман Мурсалов обратился к корреспонденту URA.RU. Журналист агентства обратилась за помощью к начальнику комиссариата Чкаловского района города Ивану Канивцу. Тогда военком обещал оказать полное содействие, чтобы выдать документ бойцу. 22 мая Роман получил удостоверение. «Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга Иван Канивец сделал все для того, чтобы я наконец-то получил удостоверение ветерана боевых действий. За это ему огромное спасибо. Также я хочу поблагодарить корреспондента URA.RU и всю редакцию агентства за включенность в проблемы обычных людей — это бесценно. И в целом, я благодарен всем, кто приложил усилия для решения моей проблемы», — сказал Мурсалов в разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец, который участвовал в СВО, остался без удостоверения ветерана боевых действий. Целый год Роман Мурсалов пытался своими усилиями получить документ, но все попытки были тщетны. Тогда он обратился в редакцию агентства за помощью. Новость о проблеме Мурсалова вышла 11 мая 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Екатеринбурга, который участвовал в СВО, но целый год не мог получить удостоверение ветерана боевых действий, вручили документ. Горожанин обращался в разные инстанции, но безрезультатно. Отчаявшись, участник СВО Роман Мурсалов обратился к корреспонденту URA.RU. Журналист агентства обратилась за помощью к начальнику комиссариата Чкаловского района города Ивану Канивцу. Тогда военком обещал оказать полное содействие, чтобы выдать документ бойцу. 22 мая Роман получил удостоверение. «Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга Иван Канивец сделал все для того, чтобы я наконец-то получил удостоверение ветерана боевых действий. За это ему огромное спасибо. Также я хочу поблагодарить корреспондента URA.RU и всю редакцию агентства за включенность в проблемы обычных людей — это бесценно. И в целом, я благодарен всем, кто приложил усилия для решения моей проблемы», — сказал Мурсалов в разговоре с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец, который участвовал в СВО, остался без удостоверения ветерана боевых действий. Целый год Роман Мурсалов пытался своими усилиями получить документ, но все попытки были тщетны. Тогда он обратился в редакцию агентства за помощью. Новость о проблеме Мурсалова вышла 11 мая 2023 года.