Участника СВО из Екатеринбурга лишили удостоверения ветерана боевых действий

04 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Участник СВО из Екатеринбурга уже год не может получить удостоверение ветерана боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Екатеринбурга, участвовавший в спецоперации, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Почти целый год молодой человек пишет в разные инстанции, но в ответ получает только отписки. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам участник СВО Роман Мурсалов. «Я состою на воинском учете в военкомате Чкаловского района города. Был призван на военную службу 21 октября 2021 года. Проходил службу в в/ч 29760 г. Луга Ленинградской области. В феврале наша рота поехала на учения в Курскую область. Там я подписан рапорт о переводе на контрактную службу. 24 февраля 2022 года моя рота пересекла границу Украины через Белгородскую область. По 19 мая 2022 года мы выполняли боевые задачи», — делится Роман. Уже по возвращению домой Мурсалов начал активно обращаться в военную прокуратуру, которая выявила нарушения в заключении контракта и признала его недействительным. «В ведомстве мне сказали, что в получении мной удостоверения ветерана боевых действий проблем не возникнет. 27 октября 2022 года я был уволен в запас. Примерно в январе мне почтой отправили выписки из приказа командира в/ч 29760 о привлечении военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики. После подачи заявление на получение ветеранского удостоверения в военкомате Чкаловского района комиссией мне был дан ответ, что документов, которые я прикрепил, недостаточно», — рассказывает участник СВО. «Военкоматом был подан запрос в в/ч 29760, где я проходил службу, на отправку недостающих документов. В части сказали, что документов на меня никаких нет и не было. Таким образом, спустя почти год, как я вернулся с СВО, я не могу получить положенное мне удостоверение», — посетовал Мурсалов. В военкомате Чкаловского района Екатеринбурга журналисту URA.RU заявили, что поднимут все документы, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в которой оказался участник СВО. Редакция URA.RU направила официальный запрос в ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что удостоверение ветерана боевых действий будет давать право на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга, участвовавший в спецоперации, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Почти целый год молодой человек пишет в разные инстанции, но в ответ получает только отписки. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделился сам участник СВО Роман Мурсалов. «Я состою на воинском учете в военкомате Чкаловского района города. Был призван на военную службу 21 октября 2021 года. Проходил службу в в/ч 29760 г. Луга Ленинградской области. В феврале наша рота поехала на учения в Курскую область. Там я подписан рапорт о переводе на контрактную службу. 24 февраля 2022 года моя рота пересекла границу Украины через Белгородскую область. По 19 мая 2022 года мы выполняли боевые задачи», — делится Роман. Уже по возвращению домой Мурсалов начал активно обращаться в военную прокуратуру, которая выявила нарушения в заключении контракта и признала его недействительным. «В ведомстве мне сказали, что в получении мной удостоверения ветерана боевых действий проблем не возникнет. 27 октября 2022 года я был уволен в запас. Примерно в январе мне почтой отправили выписки из приказа командира в/ч 29760 о привлечении военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики. После подачи заявление на получение ветеранского удостоверения в военкомате Чкаловского района комиссией мне был дан ответ, что документов, которые я прикрепил, недостаточно», — рассказывает участник СВО. «Военкоматом был подан запрос в в/ч 29760, где я проходил службу, на отправку недостающих документов. В части сказали, что документов на меня никаких нет и не было. Таким образом, спустя почти год, как я вернулся с СВО, я не могу получить положенное мне удостоверение», — посетовал Мурсалов. В военкомате Чкаловского района Екатеринбурга журналисту URA.RU заявили, что поднимут все документы, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в которой оказался участник СВО. Редакция URA.RU направила официальный запрос в ЦВО (Центральный военный округ — прим. URA.RU). На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что удостоверение ветерана боевых действий будет давать право на все предусмотренные законом льготы. Если участник боев потерял документы, подтверждающие его нахождение на фронте, искать их должны военкоматы самостоятельно.