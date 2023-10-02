В Тюмени подешевел бензин

В Тюмени за две недели подешевел бензин марки АИ-95. В середине сентября цена на него составляла 56 рублей 70 копеек, к началу октября стоимость снизилась до 52 рублей. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.
«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рублей 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В конце сентября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 70 копеек за литр.
Также падение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В прошлом месяце его стоимость составляла 51 рубль 60 копеек, к началу октября цена снизилась до 28 рублей 90 копеек.
Ранее агентство писало о том, что в некоторых частях России подешевел бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%.
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