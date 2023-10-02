02 октября 2023

В Тюмени подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин в Тюмени к началу октября подешевел на 7% Фото:

В Тюмени за две недели подешевел бензин марки АИ-95. В середине сентября цена на него составляла 56 рублей 70 копеек, к началу октября стоимость снизилась до 52 рублей. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.

«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рублей 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В конце сентября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 70 копеек за литр.

Также падение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В прошлом месяце его стоимость составляла 51 рубль 60 копеек, к началу октября цена снизилась до 28 рублей 90 копеек.

Ранее агентство писало о том, что в некоторых частях России подешевел бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%.

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В Тюмени за две недели подешевел бензин марки АИ-95. В середине сентября цена на него составляла 56 рублей 70 копеек, к началу октября стоимость снизилась до 52 рублей. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рублей 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В конце сентября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 70 копеек за литр. Также падение цены зафиксировано и на топливо АИ-92. В прошлом месяце его стоимость составляла 51 рубль 60 копеек, к началу октября цена снизилась до 28 рублей 90 копеек. Ранее агентство писало о том, что в некоторых частях России подешевел бензин и дизель. В первом случае снижение составляет до 3,5%, во втором — до 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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