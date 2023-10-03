Военкоры сообщили о мощном контрударе ВС РФ на участке Работино-Вербовое. Видео

03 октября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

ВСУ покидают свои позиции в Запорожской области из-за атак российских солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли мощный контрудар по украинским военным. Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции в районе сел Работино и Вербовое (Запорожская область) из-за артиллерийского обстрела со стороны российских бойцов. Об этом сообщают военкоры. «ВСУ прекратили активные передвижения в районе Вербового. <…> По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия», — передают авторы telegram-канала «Военная хроника». Они отмечают, что украинское командование пытается исправить ситуацию на участке фронта, но пока берегут собственные силы. Также ВСУ отступают в районе села Новопрокоповка. Участок Работино-Вербовое называют самым горячим в рамках украинского контрнаступления, которое Киев проводит с 4 июня. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинские силы провалили все попытки прорвать оборону РФ на данной территории, передает телеканал 360. Только за сентябрь украинские потери составили более 17 тысяч человек.

ВС РФ нанесли мощный контрудар по украинским военным. Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают свои позиции в районе сел Работино и Вербовое (Запорожская область) из-за артиллерийского обстрела со стороны российских бойцов. Об этом сообщают военкоры. «ВСУ прекратили активные передвижения в районе Вербового. <…> По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия», — передают авторы telegram-канала «Военная хроника». Они отмечают, что украинское командование пытается исправить ситуацию на участке фронта, но пока берегут собственные силы. Также ВСУ отступают в районе села Новопрокоповка. Участок Работино-Вербовое называют самым горячим в рамках украинского контрнаступления, которое Киев проводит с 4 июня. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинские силы провалили все попытки прорвать оборону РФ на данной территории, передает телеканал 360. Только за сентябрь украинские потери составили более 17 тысяч человек.