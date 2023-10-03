Сокращение финансовой помощи со стороны США может привести к коллапсу экономики Украины, так как теперь Киев будет получать денежные дотации только в случае крайней необходимости. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.
«Если перестать выделять Украине средства, то страна просто с экономической точки зрения перестанет существовать. Украинская экономика настроена последний год, как минимум, исключительно на подпитку со стороны Запада. Все доходные сферы украинского бюджета давным-давно схлопнулись. Малый бизнес почти приказал долго жить», — рассказал политолог в беседе с Пятым каналом.
Армен Гаспарян уточнил, что Украине будет невозможно существовать в нынешнем формате без всесторонней помощи и финансирования со стороны Штатов. По его мнению, решение украинского президента Владимира Зеленского отпустить курс гривны приведет к «обнищанию пенсионеров, бюджетников», но позволит закрыть дыры в бюджете.
Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней, в который не вошли расходы на Украину. Тогда аналитики посчитали, что Киев потерял 24 миллиардов долларов.
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