Политолог объяснил, как решение США убьет Украину. Видео

Гаспарян: отказ США в помощи Киеву приведет к коллапсу экономики Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Армен Гаспарян заявил, что Украине будет невозможно существовать в нынешнем формате Фото:

Сокращение финансовой помощи со стороны США может привести к коллапсу экономики Украины, так как теперь Киев будет получать денежные дотации только в случае крайней необходимости. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

«Если перестать выделять Украине средства, то страна просто с экономической точки зрения перестанет существовать. Украинская экономика настроена последний год, как минимум, исключительно на подпитку со стороны Запада. Все доходные сферы украинского бюджета давным-давно схлопнулись. Малый бизнес почти приказал долго жить», — рассказал политолог в беседе с Пятым каналом.

Армен Гаспарян уточнил, что Украине будет невозможно существовать в нынешнем формате без всесторонней помощи и финансирования со стороны Штатов. По его мнению, решение украинского президента Владимира Зеленского отпустить курс гривны приведет к «обнищанию пенсионеров, бюджетников», но позволит закрыть дыры в бюджете.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней, в который не вошли расходы на Украину. Тогда аналитики посчитали, что Киев потерял 24 миллиардов долларов.

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Сокращение финансовой помощи со стороны США может привести к коллапсу экономики Украины, так как теперь Киев будет получать денежные дотации только в случае крайней необходимости. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян. «Если перестать выделять Украине средства, то страна просто с экономической точки зрения перестанет существовать. Украинская экономика настроена последний год, как минимум, исключительно на подпитку со стороны Запада. Все доходные сферы украинского бюджета давным-давно схлопнулись. Малый бизнес почти приказал долго жить», — рассказал политолог в беседе с Пятым каналом. Армен Гаспарян уточнил, что Украине будет невозможно существовать в нынешнем формате без всесторонней помощи и финансирования со стороны Штатов. По его мнению, решение украинского президента Владимира Зеленского отпустить курс гривны приведет к «обнищанию пенсионеров, бюджетников», но позволит закрыть дыры в бюджете. Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней, в который не вошли расходы на Украину. Тогда аналитики посчитали, что Киев потерял 24 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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