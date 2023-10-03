Врачи выезжали домой к пострадавшему после ЧП в свердловской школе

03 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

После распыления баллончика в школе пострадали девять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медики выезжали домой к одному из пострадавших после распыления перцового баллончика в школе №3 в Верхней Салде. Также, по данным минздрава Свердловской области, ребенка, который был в реанимации, перевели в соматическое отделение. «По информации на 17:30, школьник, который находился в отделении реанимации, переведен в соматическое отделение больницы, где уже находятся два его ровесника. Медики выезжали на дом к одному из пострадавших, показаний к госпитализации нет, ребенок остался дома», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области». Баллончик в школе 3 октября распылил шестиклассник, который не хотел идти на уроки. Из-за распыления пострадали девять человек . Из них только троих забрали в больницу, шестерым оказали помощь на месте. После инцидента родителей мальчика, распылившего баллончик, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Медики выезжали домой к одному из пострадавших после распыления перцового баллончика в школе №3 в Верхней Салде. Также, по данным минздрава Свердловской области, ребенка, который был в реанимации, перевели в соматическое отделение. «По информации на 17:30, школьник, который находился в отделении реанимации, переведен в соматическое отделение больницы, где уже находятся два его ровесника. Медики выезжали на дом к одному из пострадавших, показаний к госпитализации нет, ребенок остался дома», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области». Баллончик в школе 3 октября распылил шестиклассник, который не хотел идти на уроки. Из-за распыления пострадали девять человек. Из них только троих забрали в больницу, шестерым оказали помощь на месте. После инцидента родителей мальчика, распылившего баллончик, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.