Врачи выезжали домой к пострадавшему после ЧП в свердловской школе

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После распыления баллончика в школе пострадали девять человек Фото:

Медики выезжали домой к одному из пострадавших после распыления перцового баллончика в школе №3 в Верхней Салде. Также, по данным минздрава Свердловской области, ребенка, который был в реанимации, перевели в соматическое отделение.

«По информации на 17:30, школьник, который находился в отделении реанимации, переведен в соматическое отделение больницы, где уже находятся два его ровесника. Медики выезжали на дом к одному из пострадавших, показаний к госпитализации нет, ребенок остался дома», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области».

Баллончик в школе 3 октября распылил шестиклассник, который не хотел идти на уроки. Из-за распыления пострадали девять человек. Из них только троих забрали в больницу, шестерым оказали помощь на месте. После инцидента родителей мальчика, распылившего баллончик, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

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Медики выезжали домой к одному из пострадавших после распыления перцового баллончика в школе №3 в Верхней Салде. Также, по данным минздрава Свердловской области, ребенка, который был в реанимации, перевели в соматическое отделение. «По информации на 17:30, школьник, который находился в отделении реанимации, переведен в соматическое отделение больницы, где уже находятся два его ровесника. Медики выезжали на дом к одному из пострадавших, показаний к госпитализации нет, ребенок остался дома», — пишет telegram-канал «Минздрав Свердловской области». Баллончик в школе 3 октября распылил шестиклассник, который не хотел идти на уроки. Из-за распыления пострадали девять человек. Из них только троих забрали в больницу, шестерым оказали помощь на месте. После инцидента родителей мальчика, распылившего баллончик, привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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