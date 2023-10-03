Костомаров написал первое слово с помощью протеза. Видео

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров впервые после операции написал слово при помощи протеза Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров написал первое слово при помощи протеза. Он написал на белом листе слово «мама» и пририсовал сердечко.

«„Мама“, — красуется надпись на белом листе. И сердечко с улыбкой», — передает РЕН ТВ в telegram-канале. Также авторы прикрепили соответствующее видео.

В начале августа Костомаров получил протезы, на которых может бегать. В начале года спортсмен был госпитализирован из-за пневмонии. Из-за тяжелой формы заболевания ему ампутировали конечности. Теперь он использует протезы рук и ног. После долгого перерыва Костомаров смог выйти на лед, передают «Дни.ру».

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Российский фигурист Роман Костомаров написал первое слово при помощи протеза. Он написал на белом листе слово «мама» и пририсовал сердечко. «„Мама“, — красуется надпись на белом листе. И сердечко с улыбкой», — передает РЕН ТВ в telegram-канале. Также авторы прикрепили соответствующее видео. В начале августа Костомаров получил протезы, на которых может бегать. В начале года спортсмен был госпитализирован из-за пневмонии. Из-за тяжелой формы заболевания ему ампутировали конечности. Теперь он использует протезы рук и ног. После долгого перерыва Костомаров смог выйти на лед, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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