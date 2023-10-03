Роман Костомаров впервые после операции написал слово при помощи протеза
новость из сюжетаПроблемы со здоровьем у Романа Костомарова
Российский фигурист Роман Костомаров написал первое слово при помощи протеза. Он написал на белом листе слово «мама» и пририсовал сердечко.
«„Мама“, — красуется надпись на белом листе. И сердечко с улыбкой», — передает РЕН ТВ в telegram-канале. Также авторы прикрепили соответствующее видео.
В начале августа Костомаров получил протезы, на которых может бегать. В начале года спортсмен был госпитализирован из-за пневмонии. Из-за тяжелой формы заболевания ему ампутировали конечности. Теперь он использует протезы рук и ног. После долгого перерыва Костомаров смог выйти на лед, передают «
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