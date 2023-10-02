Курганскую больницу временно возглавила врач-эндокринолог

03 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Екатерина Хиева вновь руководит Курганской областной больницей №2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После увольнения Руслана Гуламова Курганскую областную больницу №2 временно возглавила заместитель главного врача по медицинской части эндокринолог Екатерина Хиева. Об этом URA.RU сообщили в больнице. «Обязанности главного врача временно исполняет заместитель главврача по медицинской части Екатерина Хиева», — сообщили в медицинской организации. По данным СБИС, Хиева уже работала в должности и. о. главврача Курганской областной больницы с 23 мая по 22 июня 2023 года. Екатерина Хиева врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Прошла повышение квалификации в 2022 году в Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера (эндокринология), обучение в 2023 году (организация здравоохранения и общественное здоровье). Ранее URA.RU писало, что и. о. главврача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов уволился, проработав четыре месяца. Как пояснил глава депздрава Алексей Сигидаев, Гуламов вынужден покинуть регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. 35-летний врач дерматолог-венеролог из Санкт-Петербурга Руслан Гуламов приступил к работе в мае 2023 года (в базе данных СБИС указано, что с 23 июня 2023 года). До него больницей руководил Владимир Герасимов, который уволился после критики губернатора Вадима Шумкова за некачественный ремонт в роддоме (подразделение Курганской областной больницы №2). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После увольнения Руслана Гуламова Курганскую областную больницу №2 временно возглавила заместитель главного врача по медицинской части эндокринолог Екатерина Хиева. Об этом URA.RU сообщили в больнице. «Обязанности главного врача временно исполняет заместитель главврача по медицинской части Екатерина Хиева», — сообщили в медицинской организации. По данным СБИС, Хиева уже работала в должности и. о. главврача Курганской областной больницы с 23 мая по 22 июня 2023 года. Екатерина Хиева врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Прошла повышение квалификации в 2022 году в Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера (эндокринология), обучение в 2023 году (организация здравоохранения и общественное здоровье). Ранее URA.RU писало, что и. о. главврача Курганской областной больницы №2 Руслан Гуламов уволился, проработав четыре месяца. Как пояснил глава депздрава Алексей Сигидаев, Гуламов вынужден покинуть регион в связи с тяжелой болезнью близкого родственника. 35-летний врач дерматолог-венеролог из Санкт-Петербурга Руслан Гуламов приступил к работе в мае 2023 года (в базе данных СБИС указано, что с 23 июня 2023 года). До него больницей руководил Владимир Герасимов, который уволился после критики губернатора Вадима Шумкова за некачественный ремонт в роддоме (подразделение Курганской областной больницы №2).