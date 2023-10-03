Адвокат объяснил, почему задушившему 5 девушек свердловскому маньяку, дали 17 лет

Убивший 5 девушек свердловский маньяк мог получить 17 лет за сотрудничество с СК

03 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Михаил Незнамов задушил пять девушек в начале 2000-х в Каменске-Уральском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Маньяка Михаила Незнамова, который в начале 2000-х задушил пятерых девушек в Каменске-Уральском приговорили к 17 годам лишения свободы. Такое решение суд мог принять из-за того, что мужчина сотрудничал со следствием и из-за истечения срока давности к моменту вынесения приговора, пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. Незнамов совершал преступления в период с 2000-го по 2005-й годы. Одной из жертв на момент преступления было 17 лет, старшей — 29 лет. По версии следствия, он знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, а затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Поймали маньяка 4 февраля 2023 года. «Осужденный обвинялся в совершении квалифицированного убийства — части 2 статьи 105 УК РФ, за это преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но есть одно, но — сроки давности в 15 лет за совершение особо тяжкого преступления к моменту вынесения приговора уже истекли. По закону это исключает возможность назначения пожизненного лишения свободы. Максимально суд мог назначить 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что осужденный способствовал расследованию и дал исчерпывающие признательные показания, то суд назначил 17 лет из 20 возможных. Это представляется соразмерным и разумным решением», — сказал Краснов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж. СК показал кадры со следственного эксперимента с участием Незнамова. На нем он показал и рассказал, как душил жертв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маньяка Михаила Незнамова, который в начале 2000-х задушил пятерых девушек в Каменске-Уральском приговорили к 17 годам лишения свободы. Такое решение суд мог принять из-за того, что мужчина сотрудничал со следствием и из-за истечения срока давности к моменту вынесения приговора, пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. Незнамов совершал преступления в период с 2000-го по 2005-й годы. Одной из жертв на момент преступления было 17 лет, старшей — 29 лет. По версии следствия, он знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, а затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Поймали маньяка 4 февраля 2023 года. «Осужденный обвинялся в совершении квалифицированного убийства — части 2 статьи 105 УК РФ, за это преступление законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Но есть одно, но — сроки давности в 15 лет за совершение особо тяжкого преступления к моменту вынесения приговора уже истекли. По закону это исключает возможность назначения пожизненного лишения свободы. Максимально суд мог назначить 20 лет лишения свободы. Но с учетом того, что осужденный способствовал расследованию и дал исчерпывающие признательные показания, то суд назначил 17 лет из 20 возможных. Это представляется соразмерным и разумным решением», — сказал Краснов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж. СК показал кадры со следственного эксперимента с участием Незнамова. На нем он показал и рассказал, как душил жертв.