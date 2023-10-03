В фонде Путина бесплатно помогут иностранным добровольцам на СВО

Фонд Путина окажет бесплатную юридическую помощь иностранным добровольцам на СВО

03 октября 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что иностранные бойцы СВО могут обратиться в организацию за бесплатной юрпомощью Фото: Георгий Бергал © URA.RU Иностранные добровольцы, участвующие в специальной военной операции, могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» для получения бесплатной юридической помощи. Такую информацию озвучила председатель президентского фонда Анна Цивилева, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время рабочей поездки в Свердловскую область. «Мы не отказываем никому. Наша профильная категория — это демобилизованные люди, которые уже увольняются из вооруженных сил и возвращаются к мирной жизни. Однако нами было принято решение, что как раз не отказываем и в том числе маршрутизируем людей, которые являются сейчас участниками СВО, в том числе из зарубежных государств. Я думаю, что именно направление, подсказку, юридическую консультацию они имеют право и возможность получить в стенах фонда и его филиалов», — поделилась глава президентского фонда Анна Цивилева с корреспондентом URA.RU. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 3 октября посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Цивилева встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Также в рамках рабочей поездки она посетила 354 Окружной военный клинический госпиталь. Кроме всего, Цивилева встретилась с социальными координаторами и провела закрытую встречу с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные добровольцы, участвующие в специальной военной операции, могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» для получения бесплатной юридической помощи. Такую информацию озвучила председатель президентского фонда Анна Цивилева, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время рабочей поездки в Свердловскую область. «Мы не отказываем никому. Наша профильная категория — это демобилизованные люди, которые уже увольняются из вооруженных сил и возвращаются к мирной жизни. Однако нами было принято решение, что как раз не отказываем и в том числе маршрутизируем людей, которые являются сейчас участниками СВО, в том числе из зарубежных государств. Я думаю, что именно направление, подсказку, юридическую консультацию они имеют право и возможность получить в стенах фонда и его филиалов», — поделилась глава президентского фонда Анна Цивилева с корреспондентом URA.RU. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 3 октября посетила с рабочим визитом филиал организации в Екатеринбурге. Цивилева встретилась с ветеранами СВО и членами их семей. Также в рамках рабочей поездки она посетила 354 Окружной военный клинический госпиталь. Кроме всего, Цивилева встретилась с социальными координаторами и провела закрытую встречу с уральским полпредом Владимиром Якушевым.