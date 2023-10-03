Сотрудникам миасского автозавода в четвертый раз за год подняли зарплату

Специалистам редких профессий на автозаводе увеличили зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) в четвертый раз за год увеличили зарплату. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, повышение коснулось работников приоритетных и дефицитных для предприятия профессий.

«Для сотрудников состоялось очередное, четвертое в текущем году, повышение заработной платы, которое коснулось работников приоритетных и дефицитных для предприятия профессий. Доход увеличился у 2226 человек», — отметили на заводе.

Точечное повышение уровня зарплаты прошло с 1 сентября в среднем на 5%. Доход вырос у контролеров, наладчиков, станочников широкого профиля, маляров и иных сотрудников предприятия. Больше всего зарплата изменилась у литейщиков, которым доход увеличили на 12%. Повышение на 4% коснулось ведущих и главных специалистов, мастеров, бригадиров, управляющих производствами. Повышенные оклады сотрудники получат в октябре.

Ранее зарплату на 10% всему коллективу проиндексировали с апреля. Второй и третий этапы повышения стартовали в июне и июле. В итоге средняя зарплата на заводе достигла 69,8 тысячи рублей. В сентябре завод объявил о дополнительном наборе 800 человек. Студентам-целевикам предприятие оплачивает учебу и проживание.