В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров

Увеличение численности пенсионеров возникло в результате учета граждан в четырех новых регионах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России в текущем и следующем году увеличится количество пенсионеров. Так, в 2023 году их станет больше на 1,13 миллиона человек, а в следующем — на 568,5 тысячи. Это следует из прогноза в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тыс.», — приводит данные Соцфонда РБК. Как пояснили изданию в Минтруде, увеличение численности пенсионеров возникло в результате учета граждан в четырех новых регионах, а также плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию.

Согласно прогнозам, такая позитивная динамика наблюдается впервые с 2018 года. Поскольку в 2019 году в РФ началось увеличение возраста выхода на пенсию из-за пенсионной реформы.

В августе СФР приводил данные о том, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявлял, что в РФ может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны.