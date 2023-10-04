В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров

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Верхние Серги. Свердловская область, российские флажки, пенсионеры
Увеличение численности пенсионеров возникло в результате учета граждан в четырех новых регионах Фото:
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Пенсионная реформа в России

В России в текущем и следующем году увеличится количество пенсионеров. Так, в 2023 году их станет больше на 1,13 миллиона человек, а в следующем — на 568,5 тысячи. Это следует из прогноза в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тыс.», — приводит данные Соцфонда РБК. Как пояснили изданию в Минтруде, увеличение численности пенсионеров возникло в результате учета граждан в четырех новых регионах, а также плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию.

Согласно прогнозам, такая позитивная динамика наблюдается впервые с 2018 года. Поскольку в 2019 году в РФ началось увеличение возраста выхода на пенсию из-за пенсионной реформы.

В августе СФР приводил данные о том, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявлял, что в РФ может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны.

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В России в текущем и следующем году увеличится количество пенсионеров. Так, в 2023 году их станет больше на 1,13 миллиона человек, а в следующем — на 568,5 тысячи. Это следует из прогноза в материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. «В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тыс.», — приводит данные Соцфонда РБК. Как пояснили изданию в Минтруде, увеличение численности пенсионеров возникло в результате учета граждан в четырех новых регионах, а также плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию. Согласно прогнозам, такая позитивная динамика наблюдается впервые с 2018 года. Поскольку в 2019 году в РФ началось увеличение возраста выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. В августе СФР приводил данные о том, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявлял, что в РФ может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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