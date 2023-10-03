Глава департамента АПК Кощеев рассказал, как курганские аграрии подготовились к проблемам с топливом

Курганские аграрии избежали проблем с дизельным топливом благодаря запасам

Курганские аграрии избежали проблем с топливом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганские аграрии на фоне роста цен на дизельное топливо смогли избежать проблем с уборочной кампанией. Об этом сообщил директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

«В Курганской области проблем с топливом не было. Большинство аграриев заблаговременно подготовили запасы необходимого топлива для уборочной кампании. Да, был скачок цен, но своевременное принятие мер правительства РФ и нашего региона. Уборочная кампания идет в штатном режиме, никаких рисков нет», — заявил Кощеев в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, единственное, что сейчас влияет на уборку урожая это погодные условия. Однако Кощеев отметил, что аграрии справляются

Ранее URA.RU писало, что на фоне рост цен на дизельное топливо курганские аграрии задумались об отмене уборки зерна в регионе. Позже в правительстве РФ заявили, что выделят средства на льготные кредиты для сельхозпроизводителей. Также сообщалось, что курганские аграрии собрали полтора млн тонн зерна. Всего убрано около 80% площадей, заявлял глава региона Вадим Шумков.