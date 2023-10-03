Курганские чиновники посетили агропредприятие, где массово увольняются рабочие

Глава департамента АПК региона отреагировал на ситуацию с массовым увольнением рабочих на предприятии «Миллениум» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Представители департамента АПК Курганской области посетили агропредприятии «Миллениум» в Шадринском округе, где рабочие из-за конфликта с директором устроили забастовку и начали массово увольняться. По словам руководителя областного департамента АПК Павла Кощеева, ситуация не вызывает никаких опасений. Об этом чиновник заявил в ответе на вопрос корреспондента URA.RU.

«Департаменту АПК данная ситуация известна. Буквально вчера встречались с руководителем „Миллениума“ Александром Лепехиным. С его слов, никаких проблем нет. Всегда есть определенные сложности, связанные со штатом. Им [Лепехиным] было принято решение о смене бригадиров. Также поменялся ряд сезонных работников. На предприятии дополнительно привлекают людей. Частный случай, мы никаких опасений не видим», — рассказал Кощеев в ходе прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также он отметил, что на предприятие выезжал глава Шадринского округа Дмитрий Жуков и представители АПК региона.

Директор агропредприятия «Миллениум» Александр Лепехин в ответе на запрос URA.RU заявил, что рабочие не устраивали никаких забастовок. По его словам, в ходе уборочной кампании были уволены только восемь сотрудников. «По результатам проверки хода уборочных работ и правильности учета зерна были предъявлены замечания управляющему отделением и кладовщику. Эти сотрудники уволены по собственному желанию без отработки в связи с серьезными нарушениями. Из основного штата с 22 по 29 сентября были уволены по собственному желанию электросварщик и тракторист-машинист. Дополнительно в связи с окончанием сезонных работ были прекращены трудовые отношения с четырьмя временными работниками», — сообщил Лепехин. Также он отметил, что за сентябрь на сезонные работы были приняты восемь работников.

Ранее URA.RU писало, что на курганском предприятии в разгар уборки урожая рабочие начались массовые увольнения. По информации инсайдеров, причиной забастовки стал конфликт с директором. Всего сообщалось об уходе 15 работников. Среди них были трактористы, комбайнеры и водители.