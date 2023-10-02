02 октября 2023

На агропредприятии, где бастовали курганцы, продолжаются массовые увольнения

В разгар уборки урожая из курганской компании «Миллениум» уволились 15 рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
На агропредприятии «Миллениум» в разгар уборочной кампании уволились 15 человек Фото:
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Скандал с массовым увольнением из курганской компании семьи тюменского олигарха Шевчика

На курганском агропредприятии «Миллениум» из Шадринского округа, где рабочие бастовали и отказывались убирать урожай зерна, продолжают увольняться трактористы, водители и комбайнеры. После конфликта с директором уже ушли 15 сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили источники из аграрной сферы.

«На предприятии „Миллениум“ увеличилось число уволившихся сотрудников на фоне конфликта с директором. На сегодняшний день ушли уже 15 человек. Среди них три тракториста, два комбайнера, пять водителей, два сторожа и сушильщик. Большая часть из них уволились в один день», — рассказал инсайдер. Также источник добавил, что до массовых увольнений ушел один из управляющих и кладовщик.

URA.RU направлен запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину с просьбой прокомментировать ситуацию с массовыми увольнения. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие в разгар уборочной кампании устроили забастовку из-за конфликта с руководителем. Сотрудники агропредприятия «Миллениум» начали массово писать заявления на увольнение. По данным инсайдеров, их количество составило более 20 человек. К решению проблемы пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика. В частности, его брату Василию Шевчику, который является председателем совета директоров. Сам же директор предприятия Александр Лепехин отрицает конфликт с работниками и потерю кадров. По его словам, уборка урожая идет по плану, все подразделения укомплектованы рабочими.

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На курганском агропредприятии «Миллениум» из Шадринского округа, где рабочие бастовали и отказывались убирать урожай зерна, продолжают увольняться трактористы, водители и комбайнеры. После конфликта с директором уже ушли 15 сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили источники из аграрной сферы. «На предприятии „Миллениум“ увеличилось число уволившихся сотрудников на фоне конфликта с директором. На сегодняшний день ушли уже 15 человек. Среди них три тракториста, два комбайнера, пять водителей, два сторожа и сушильщик. Большая часть из них уволились в один день», — рассказал инсайдер. Также источник добавил, что до массовых увольнений ушел один из управляющих и кладовщик. URA.RU направлен запрос директору агропредприятии «Миллениум» Александру Лепехину с просьбой прокомментировать ситуацию с массовыми увольнения. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие в разгар уборочной кампании устроили забастовку из-за конфликта с руководителем. Сотрудники агропредприятия «Миллениум» начали массово писать заявления на увольнение. По данным инсайдеров, их количество составило более 20 человек. К решению проблемы пришлось подключаться семье тюменского олигарха Владимира Шевчика. В частности, его брату Василию Шевчику, который является председателем совета директоров. Сам же директор предприятия Александр Лепехин отрицает конфликт с работниками и потерю кадров. По его словам, уборка урожая идет по плану, все подразделения укомплектованы рабочими.
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Ссылки по теме
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