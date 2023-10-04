В США признали, что забили долларом гол в собственные ворота

Экономист Джеффри Сакс: США злоупотребили своей финансовой системой

04 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Джеффри Сакс сказал, что США используют доллар не только как валюту, но и как оружие Фото: Анна Майорова © URA.RU В ближайшее десятилетие международная финансовая система, в которой доминирует доллар, подойдет к концу. Такой прогноз дал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября. «США с долларом забили гол в собственные ворота. США злоупотребили этой системой. США стали зависимы от использования финансовой системы для достижения собственных целей, Россия стала жертвой этого поведения, когда стали заморожены золотовалютные резервы в 2022-м году. Это были незаконные действия, неоправданные <…> Действуя таким образом, США ускорили уход от доллара как механизма платежа. И пять валют стран БРИКС вполне могут в ближайшее время стать новой основой для мировых расчетов», — передают слова профессора argumenti.ru. Эксперт отмечает, что призыв Штатов держать резервы в долларах поможет выпускать американскую валюту с меньшей инфляцией, однако это можно читать как: «Мы можем забрать ваши доллары». Он также отметил, что США уже замораживали золотовалютные резервы тех стран, с которыми у них конфликт: Россия, Венесуэла, Иран, Северная Корея и другие. Джеффри Сакс также заявил, что Штаты используют доллар не только как валюту, но и как оружие. Одним из наиболее ярких показателей последствий этого проявились в ходе украинского конфликта. Ранее политолог Армен Гаспарян сказал, что сокращение финансовой помощи со стороны США может привести к коллапсу экономики Украины. Он сказал, что отказ включить во временный бюджет правительства расходы на финансирование Киева может привести к коллапсу украинской экономики. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что доллар потерял к себе доверие. Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович прогнозировала отказ стран от доллара в ближайшие 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее десятилетие международная финансовая система, в которой доминирует доллар, подойдет к концу. Такой прогноз дал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября. «США с долларом забили гол в собственные ворота. США злоупотребили этой системой. США стали зависимы от использования финансовой системы для достижения собственных целей, Россия стала жертвой этого поведения, когда стали заморожены золотовалютные резервы в 2022-м году. Это были незаконные действия, неоправданные <…> Действуя таким образом, США ускорили уход от доллара как механизма платежа. И пять валют стран БРИКС вполне могут в ближайшее время стать новой основой для мировых расчетов», — передают слова профессора argumenti.ru. Эксперт отмечает, что призыв Штатов держать резервы в долларах поможет выпускать американскую валюту с меньшей инфляцией, однако это можно читать как: «Мы можем забрать ваши доллары». Он также отметил, что США уже замораживали золотовалютные резервы тех стран, с которыми у них конфликт: Россия, Венесуэла, Иран, Северная Корея и другие. Джеффри Сакс также заявил, что Штаты используют доллар не только как валюту, но и как оружие. Одним из наиболее ярких показателей последствий этого проявились в ходе украинского конфликта. Ранее политолог Армен Гаспарян сказал, что сокращение финансовой помощи со стороны США может привести к коллапсу экономики Украины. Он сказал, что отказ включить во временный бюджет правительства расходы на финансирование Киева может привести к коллапсу украинской экономики. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что доллар потерял к себе доверие. Кандидат экономических наук Екатерина Федюкович прогнозировала отказ стран от доллара в ближайшие 10 лет.