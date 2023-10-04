РБК: иностранные фильмы остаются лидерами в прокате РФ, несмотря на уход студий

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Иэн МакКеллен на открытии Шекспировского фестиваля в Салюте. Екатеринбург, зрительный зал, кинотеатр салют
В топе самого просматриваемого кино остаются зарубежные фильмы Фото:

Несмотря на уход из России иностранных студий и наращивание производства отечественного кино, в топе самых просматриваемых остаются зарубежные фильмы. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«На четвертом месте в топ-10 расположилась американская лента „Джон Уик 4“, кассовые сборы которой в России составили 873,8 миллиона рублей. Затем следует французский мультфильм „Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы“, заработавший почти 800 миллионов», — приводится в данных статистики, их приводит РБК. Однако в тройку лидеров все же входят российские фильмы.

Как пишет издание, на первом месте находится «Чебурашка», заработавший 6,7 миллиарда рублей. Второе место занял «Вызов» (2,1 миллиарда), третье — «Три добрых дела», заключили в издании.

Ранее российская газета «Ведомости» сообщила, что кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий фильма «Барби». Там отметили, что одним из поставщиков стали кинотеатры из Казахстана. Несмотря на это, фильм смог выйти в российский прокат в дубляже.

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Несмотря на уход из России иностранных студий и наращивание производства отечественного кино, в топе самых просматриваемых остаются зарубежные фильмы. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. «На четвертом месте в топ-10 расположилась американская лента „Джон Уик 4“, кассовые сборы которой в России составили 873,8 миллиона рублей. Затем следует французский мультфильм „Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы“, заработавший почти 800 миллионов», — приводится в данных статистики, их приводит РБК. Однако в тройку лидеров все же входят российские фильмы. Как пишет издание, на первом месте находится «Чебурашка», заработавший 6,7 миллиарда рублей. Второе место занял «Вызов» (2,1 миллиарда), третье — «Три добрых дела», заключили в издании. Ранее российская газета «Ведомости» сообщила, что кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий фильма «Барби». Там отметили, что одним из поставщиков стали кинотеатры из Казахстана. Несмотря на это, фильм смог выйти в российский прокат в дубляже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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