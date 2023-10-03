Пермяков просят помочь 8-летней девочке, перенесшей клиническую смерть

Маленькой пермячке, перенесшей клиническую смерть, требуется полмиллиона рублей

Семье девочки необходимы сотни тысяч рублей на закупку медицинского оборудования Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» объявил сбор средств для восьмилетней тяжелобольной девочки. Ребенок родился с шумами в сердце. Врачи прооперировали маленькую пермячку, но вскоре после хирургического вмешательства она перенесла клиническую смерть. В год ей поставили диагноз — церебральный паралич. Деньги необходимы на закупку специального медицинского оборудования и расходных материалов к нему, говорится на сайте благотворительной организации.

«Вам уже удалось собрать 244 347 рублей! Для заботы о дочке родителям нужен откашливатель — прибор для дыхания — расходные материалы для дыхания и питания, функциональная кровать и шезлонг для купания. Для этого нужно собрать еще 519 298 рублей — неподъемную сумму для родителей. Но посильную для нас с вами», — сообщают представители фонда. Реквизиты для перечисления денежных средств представлены на сайте «Дедморозим» и в официальных группах благотворительного фонда.

Фонд «Дедморозим» уже несколько лет оказывает помощь тяжелобольным детям в Пермском крае. URA.RU, что в этом году организация получила самый большой грант за всю историю ее существования. Средства гранта позволят приобрести медоборудование и пополнить запас расходных материалов. Также «Дедморозим» удалось собрать больше 4 млн рублей во время ежегодной акции «Цветы жизни», приуроченной к началу учебного года. Собранные средства также пойдут на помощь маленьким пермякам, страдающим различными заболеваниями.