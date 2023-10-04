ВЦИОМ назвал знаки зодиака россиян, склонных брать микрозаймы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил портрет потенциальных заемщиков микрофинансовых организаций. В центре также рассказали, что знак зодиака может влиять на склонность человека брать кредиты. По мнению ВЦИОМ, в группе риска находятся Раки, Козероги и Львы.
«Исследование установило, что наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории микрофинансовых организаций сразу три — это Рак, Козерог и Лев (по 10%). Реже всего в этой группе встречаются Девы — 5%», — говорится в исследовании.
Всего в исследовании приняли участие 1216 человек. Главным фактором для клиентов оказалась быстрота выдачи займа. Среди «микрозаемщиков» также преобладает количество женщин (59%), почти половина клиентов имеет высшее образование (48%). Большая часть участников опроса работают в найме (57%).
Ранее Банк России публиковал проект, по которому в России должна будет усложниться процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Так ЦБ рассчитывает повысить защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия.
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