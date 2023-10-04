ВЦИОМ назвал знаки зодиака россиян, склонных брать микрозаймы

ВЦИОМ: микрозаймы чаще всего берут Раки, Козероги и Львы по знаку зодиака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Чаще всего клиенты микрофинансовых организаций — женщины Фото:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил портрет потенциальных заемщиков микрофинансовых организаций. В центре также рассказали, что знак зодиака может влиять на склонность человека брать кредиты. По мнению ВЦИОМ, в группе риска находятся Раки, Козероги и Львы.

«Исследование установило, что наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории микрофинансовых организаций сразу три — это Рак, Козерог и Лев (по 10%). Реже всего в этой группе встречаются Девы — 5%», — говорится в исследовании.

Всего в исследовании приняли участие 1216 человек. Главным фактором для клиентов оказалась быстрота выдачи займа. Среди «микрозаемщиков» также преобладает количество женщин (59%), почти половина клиентов имеет высшее образование (48%). Большая часть участников опроса работают в найме (57%).

Ранее Банк России публиковал проект, по которому в России должна будет усложниться процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Так ЦБ рассчитывает повысить защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил портрет потенциальных заемщиков микрофинансовых организаций. В центре также рассказали, что знак зодиака может влиять на склонность человека брать кредиты. По мнению ВЦИОМ, в группе риска находятся Раки, Козероги и Львы. «Исследование установило, что наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории микрофинансовых организаций сразу три — это Рак, Козерог и Лев (по 10%). Реже всего в этой группе встречаются Девы — 5%», — говорится в исследовании. Всего в исследовании приняли участие 1216 человек. Главным фактором для клиентов оказалась быстрота выдачи займа. Среди «микрозаемщиков» также преобладает количество женщин (59%), почти половина клиентов имеет высшее образование (48%). Большая часть участников опроса работают в найме (57%). Ранее Банк России публиковал проект, по которому в России должна будет усложниться процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Так ЦБ рассчитывает повысить защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...