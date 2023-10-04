ВЦИОМ назвал знаки зодиака россиян, склонных брать микрозаймы

ВЦИОМ: микрозаймы чаще всего берут Раки, Козероги и Львы по знаку зодиака

04 октября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Чаще всего клиенты микрофинансовых организаций — женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил портрет потенциальных заемщиков микрофинансовых организаций. В центре также рассказали, что знак зодиака может влиять на склонность человека брать кредиты. По мнению ВЦИОМ, в группе риска находятся Раки, Козероги и Львы. «Исследование установило, что наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории микрофинансовых организаций сразу три — это Рак, Козерог и Лев (по 10%). Реже всего в этой группе встречаются Девы — 5%», — говорится в исследовании. Всего в исследовании приняли участие 1216 человек. Главным фактором для клиентов оказалась быстрота выдачи займа. Среди «микрозаемщиков» также преобладает количество женщин (59%), почти половина клиентов имеет высшее образование (48%). Большая часть участников опроса работают в найме (57%). Ранее Банк России публиковал проект, по которому в России должна будет усложниться процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Так ЦБ рассчитывает повысить защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил портрет потенциальных заемщиков микрофинансовых организаций. В центре также рассказали, что знак зодиака может влиять на склонность человека брать кредиты. По мнению ВЦИОМ, в группе риска находятся Раки, Козероги и Львы. «Исследование установило, что наиболее часто встречающихся знаков зодиака среди целевой аудитории микрофинансовых организаций сразу три — это Рак, Козерог и Лев (по 10%). Реже всего в этой группе встречаются Девы — 5%», — говорится в исследовании. Всего в исследовании приняли участие 1216 человек. Главным фактором для клиентов оказалась быстрота выдачи займа. Среди «микрозаемщиков» также преобладает количество женщин (59%), почти половина клиентов имеет высшее образование (48%). Большая часть участников опроса работают в найме (57%). Ранее Банк России публиковал проект, по которому в России должна будет усложниться процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Так ЦБ рассчитывает повысить защищенность граждан РФ от получения кредитов без их согласия.